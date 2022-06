Andrea Guasch y Rubén Tejuelo están de enhorabuena. La pareja ha decidido dar un paso más en su relación y por eso el pasado 8 de junio decidieron darse el 'sí, quiero' en una ceremonia civil que tuvo lugar en Madrid. Un día muy especial que han querido celebrar de una forma muy original y discreta, y es que solo cuatro amigos, de los cuales dos de ellos han sido sus testigos, han sido las personas que han acudido allí para estar junto a ellos en este momento tan importante.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que contraen matrimonio, y es que la pareja ya realizó una boda durante su estancia en Las Vegas, aunque esta vez han querido hacerlo de forma oficial. Una de las cosas que más han llamado la atención es que para este día tan especial han querido acudir vestidos de...cowboys. Sin duda, un atuendo muy original que ella ha acompañado de un ramo de flores.

Gtres

Tras esta boda country, la pareja ha reconocido que tiene pensado centrarse en su trabajo, y es que ambos tienen juntos el grupo de música Hotel Flamingo. De esta forma, parece que su viaje de novios tendrá que esperar, ya que han reconocido que están deseando sacar nuevos proyectos musicales y centrarse en su carrera tras haberse convertido en marido y mujer.

Como alianzas escogieron los mismos anillos de calavera con los que se comprometieron, una elección original, como toda su ceremonia. Descubre qué ha sido lo primero que han dicho ellos tras contraer matrimonio y cómo han vivido este momento tan especial pinchando en el vídeo de arriba.

