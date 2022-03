Pablo Alborán View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran) Sus días en YouTube se han acabado: ahora llena estadios y le nominan a los Grammy. Pablo es todo un portento, y no sólo con su voz: ¿habéis visto qué cara, qué cuerpo y qué todo?

Luis Cepeda View this post on Instagram A post shared by Luis Cepeda (@cepeda) Su voz nos dejó a todos de piedra en 'Operación Triunfo', pero es que lo guapo que es, su personalidad y su humor ya terminaron de hacer el resto. Además, tiene el sello de calidad Aitana, que sólo sale con chicos de lo más 'hot', y Cepeda lo es.

Blas Cantó View this post on Instagram A post shared by Blas Cantó (@blascanto_es) No podía faltar un eurovisivo. Blas tiene una belleza súper masculina con sus facciones bien marcadas y barbita de varios días. Además, ese tupé le sienta de maravilla, y si a eso le añadimos que tiene unos profundos ojos azules... ¡el pack completo!

David Bustamante View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) 20 años lleva a nuestro lado, y sigue igual de guapo. Desde que este albañil de San Vicente de la Barquera saliera de su pueblo para comerse España con 'OT', no ha habido quien le pare. Su matrimonio con Paula Echevarría catapultó a ambos a ser la pareja 'it' durante los años que estuvieron juntos: guapo él y guapísima ella también.

Pablo López View this post on Instagram A post shared by Pablo López (@pablolopezmusic) De Pablos va la cosa. ¿Hay alguno feo? Lo dudamos: Pablo López es buena prueba de ello.

Manuel Carrasco View this post on Instagram A post shared by Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) Otro gran descubrimiento de 'Operación Triunfo', concretamente de la añada de 2002. Por aquel entonces tenía un estilo 'hippy' que no nos llamaba demasiado, pero es lo que tienen los años: que a todos nos refina. Ahora Manuel está de toma pan y moja.

Dani Martín View this post on Instagram A post shared by Dani Martín (@_danimartin_) ¿Qué les pasa a los buenos vinos? Que van estando mejor según van pasando los años, ¿no? Pues Dani Martín es EL VINO de entre todos los cantantes españoles: por él pasan los años, como por todos... ¡pero él los lleva especialmente bien!

Enrique Iglesias View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) ¿Es, probablemente, el más maduro de toda esta lista con sus 46 años? Sí. ¿Y es uno de los cantantes más sexies de nuestra patria? También. Julio Iglesias e Isabel Preysler les pusieron mucho empeño a todos sus hijos, porque no hay ni uno feo, pero es que Enrique... ¡es mucho Enrique!

Rasel View this post on Instagram A post shared by R Δ S E L (@raseloficial) Ni qué decir tiene por qué Rasel está en esta lista y, además, por qué está el primero: a sus 40 años, ha conquistado a jóvenes y mayores con su música, pero también con su estupendo físico. Además, su paso por 'Tu cara me suena' nos ha permitido conocerle mucho más, y su personalidad ha terminado de enamorar a todos.

Nyno Vargas View this post on Instagram A post shared by Nyno Vargas (@nynovargas) Parece un chico duro, pero luego es un cacho de pan, y pudimos comprobarlo en 'Supervivientes'. Ya ha recuperado el tono muscular desde que volviera de Honduras, así que punto a su favor, pero no es sólo cuerpo lo que tiene Nyno: su cara angelical y sus ojazos azules derriten corazones.

Miguel Ángel Muñoz View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) Si hablamos de 'UPA Dance' hay que hablar también de un buenorro oficial de este país: Miguel Ángel Silvestre. Ahora su pasión es dirigir, y lo ha petado con sus '100 días con la tata', pero sus inicios no fueron por esos lares: su fama subió como la espuma con la mítica serie juvenil, y cuando todos decidieron tirar por separado, MAM sacó su primer single en solitario en 2004, 'Dirás que estoy loco', y luego su disco homónimo en 2006, que fue Disco de Oro en Francia e Italia. En España, sin embargo, pasó sin pena ni gloria, pero su capacidad de actuación le permitió después tener su propia serie, como 'El síndrome de Ulises'. Simpático, generoso, humilde y muy guapo: los 4 adjetivos que debe reunir un hombre para ser atractivo, y MAM hace 'check' en todos.

C Tangana View this post on Instagram A post shared by El Madrileño (@c.tangana) Lo de Antón es harina de otro costal: es guapo y tiene un cuerpazo (que no duda en mostrar en sus redes sociales), pero es que además su arrolladora personalidad hace el resto. Además, ¿no os da la impresión de que es el típico chico que siempre huele bien, como a colonia cara? ¡Eso sí que 'seals the deal' para que nos termine de gustar un hombre!

Agoney View this post on Instagram A post shared by AGONEY (@agoney) De Canarias al mundo: no podía faltarnos un canario en esta lista, y es que Agoney tiene el pack completo. No hay más que verle para darnos cuenta de por qué es uno de los cantantes más guapos de nuestro país. ¡La factoría 'OT' tiene muy buen ojo!

Raoul Vázquez View this post on Instagram A post shared by RAOUL VAZQUEZ 🐺 (@raoulvazquez) Si a un cantante sus padres le hicieron con amor, ese es sin duda Raoul, precisamente compañero de edición de Agoney. Esperamos que le vaya de lujo en la música, pero si no... el mundo de la moda se está perdiendo un modelazo de proporciones áureas.

Melendi View this post on Instagram A post shared by Melendi Oficial (@_melendioficial_) Parte del secreto de Melendi para gustar a todos y todas es ese puntito canalla y el morro que le echa a la vida, pero si ya nos gustaba cuando su fama estalló por los aires con su primer disco, 'Sin noticias de Holanda', y sus pintas un poco kinkis, imaginaos ahora con su rollito de 'papi chulo' con pelito corto, barbita canosa y pendiente en la oreja. ¡Ay...!

Abraham Mateo View this post on Instagram A post shared by ᴬᴮᴿᴬᴴᴬᴹ ᴹᴬᵀᴱᴼ (@abrahammateo) Y de un guapo clásico que encandiló a la generación millenial, pasamos a un guapo moderno por el que suspira la generación Z: Abraham Mateo era muy pequeño cuando saltó a la fama, y empezó a despuntar tanto que España se le quedó pequeña. Ahora triunfa fuera de nuestras fronteras... y no sólo por la música: la adolescencia le pegó fuerte, y ahora, a sus 23 añitos, ya es todo un hombretón hecho y derecho capaz de protagonizar los sueños más 'hot' de jóvenes y no tan jóvenes...

Álvaro Gango View this post on Instagram A post shared by Alvaro Gango (@alvarogango_) Desde que la banda Auryn terminara despedazada y sus componentes se repartieran por España con sus respectivas carreras en solitario, poco hemos sabido de Álvaro, pero una cosa está clara: era, probablemente, el más guapo de los cinco. ¡Pero no se lo digáis a Blas Cantó, que también está en esta lista, y no queremos que le dé pelusilla...!

Adrián Rodríguez View this post on Instagram A post shared by ADRI RODRÍGUEZ “El Hispano” (@adrianrodriguez) Adrián canta muy bien y su cara y su físico son angelicales, pero ni siquiera ser guapo le ha servido para que la vida sea un camino de rosas para él: la serie 'Los Serrano' supuso para Adrián su trampolín al estrellato, y 'Física o Química' le terminó de encumbrar. Pasaron varios años en los que quiso intentar tirar por la música, su gran pasión, pero todo se acabó desinflando y las deudas le acorralaron. Intentó recuperarse pasando por 'Supervivientes', pero el abandono que protagonizó dos semanas después fue lo peor que pudo hacer: dejaron de llamarle para trabajar y decepcionó a mucha gente, lo que provocó que cayera en una depresión. Ahora, poco a poco, recupera las riendas de su vida.

Daniel Diges View this post on Instagram A post shared by Daniel Diges (@danieldiges) Al alcalaíno nunca le ha faltado el trabajo entre series u obras de teatro, pero lo que no puede esconder es que tiene un vozarrón: nos dejó a todos tan encandilados con su 'Algo pequeñito' que le supuso un pase directo a Eurovisión en 2010. ¿Tuvo algo que ver que esté de toma pan y moja? Ni negamos ni confirmamos... pero gustar, nos gusta mucho. Por cierto: en 'Kinky Boots', uno de los últimos musicales en los que ha trabajado, está de 10.

Pablo Puyol View this post on Instagram A post shared by Pablo Puyol (@pablopuyol) Ahora triunfa con la actuación, pero los inicios de Pablo fueron también musicales, y todo gracias al exitazo que supuso la serie 'UPA Dance'. ¿Cómo olvidar temas como 'Morenita' o 'Sámbame'? Ahora ya Pablo suma 46 años, pero está en su mejor momento, y su cuerpo y su cara de dios griego no han perdido ni un ápice de 'sex appeal'. ¡Menudo madurito interesante!

Jorge González View this post on Instagram A post shared by Jorge González (@jorgegonzalezoficial) Otra estrella de la factoría 'Operación Triunfo', Jorge fue uno de los favoritos en su edición, pero como a tantos otros les pasó, cuando se apagaron los focos, desapareció de la escena hasta que volvió a la tele con 'Los Gipsy Kings'. Eso sí, su vozarrón y su cara de no haber roto un plato le aguardaban un futuro prometedor, y si a eso ya le añadimos el cuerpazo de gimnasio que sacó con los años, y del que ahora presume en las redes sociales, éxito asegurado: consiguió meterse al jurado y al público en la edición 8 de 'Tu cara me suena', y ganó.

José Galisteo View this post on Instagram A post shared by Jose Galisteo (@josegalisteo) José estuvo en la misma edición que Jorge González, y aunque los dos eran de los más guapos, aquello no fue suficiente para ganar la edición, que se la llevó en le bolsillo Lorena Gómez. Galisteo no habrá tenido grandes proyectos en los últimos años, pero se gana la vida con la música y como DJ, algo de lo que está muy agradecido.

Álex Forriols View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝗹𝗲𝘅 𝗙𝗼𝗿𝗿𝗶𝗼𝗹𝘀 (@alexforriols) No hay dos sin tres, y otro triunfito nos robó el corazón en 'Operación Triunfo', que parece ser la mayor fábrica de cantantes buenorros de nuestro país. Álex fue, sin duda, el más guapo de su edición, aunque por desgracia ninguno consiguió triunfar más allá del programa, que finiquitó la edición de 2011 antes de tiempo por las bajísimas audiencias. Igual que José Galisteo, Álex también se gana la vida con la música a día de hoy.

Miki Núñez View this post on Instagram A post shared by Miki Núñez (@mikinunez) Es, sin duda, una de las grandes caras de la música, y es que el resurgir de 'OT' consiguió que muchos pusieran de nuevo la ilusión a Eurovisión. Miki lo intentó echando toda la carne en el asador, incluyendo un 'personal trainer' que le dejó con cuerpazo para encandilar, aún más, al público con 'La venda', y aunque no pudo ser tampoco esa vez, está claro que en nuestro país sigue siendo muy querido. Y, por supuesto, no podía faltar en esta lista de guapos oficiales.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io