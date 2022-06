Nuria March y George Donald Johnston III ya son marido y mujer. La pareja ha reunido a su familia y seres queridos durante cuatro días en Londres para festejar su matrimonio y DIEZ MINUTOS ha sido testigo EN EXCLUSIVA de su boda civil. La capital británica fue el lugar elegido para casarse. Éste es el tercer enlace de la empresaria, que sella así sus cinco años de amor con el financiero, en la ciudad donde están sus respectivos hijos: tres de él y uno de ella, Jaime, fruto de su primer matrimonio con Jaime Martínez-Bordiú. El joven muy unido a su madre, ejerció de padrino en la boda religiosa.

Pero antes de la ceremonia religiosa y la fiesta a la que acudieron rostros conocidos como Marta Sánchez o Vicky Martín Berrocal, Nuria y Don se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia civil íntima a la que solo acudieron los novios, con sus hijos y sus parejas, unos primos de Nuria y los amigos que los presentaron. La boda civil se celebró en la mañana del viernes 10 de junio, en el registro civil del exclusivo barrio de Kensington and Chelsea, y DIEZ MINUTOS te trae las imágenes del enlace.

Agencias

Agencias

El novio sorprendió a Nuria, muy guapa con un vestido azul cielo de 'The 2nd Skin Co' y un ramo que se convertía en abanico, al enviarle un Rolls Royce al hotel donde se alojaba, y que luego les recogió, tras la ceremonia civil, ya convertidos en marido y mujer. Ese mismo día por la noche, el ya matrimonio organizó una gran fiesta previa a la boda religiosa, en un local de ocio, con familiares y amigos, entre ellos Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez. Y, al día siguiente, el sábado 11 de junio, llegó la boda religiosa. Como había anunciado, para el día de su 'sí, quiero' religioso, la protagonista lució vestidos de Lorenzo Caprile y Tot-Hom. Y lo mejor: el banquete nupcial, en el imponente Museo de Historia Natural de Londres, donde hubo música (Marta Sánchez cantó su ya clásico 'Soy yo') y mucho baile.

Gtres

Nuria March conoció al estadounidense George Donald Johnston III en 2017 gracias a unos amigos, que ejercieron de padrinos de la boda civil. Éste es el tercer matrimonio de ella, que estuvo casada con Jaime Martínez-Bordiú (1995- 2001), padre de su hijo Jaime, que fue el padrino de la boda religiosa; y José María Pasquín (2007-2016).

