Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez, entre las invitadas a la fiesta preboda de Nuria March

Dos amigas de boda View this post on Instagram A post shared by Marta Sánchez (@martisimasanchez) Rubia y Morena, forman el tándem perfecto. La cantante y la diseñadora se encuentran disfrutando en Reino Unido de la boda de su amiga Nuria March. Juntas están siendo testigos de su amor.

Nuria Roca sueña con el verano View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) La presentadora ha compartido una imagen en la que aparece en el mar con la puesta de sol de fondo dejando claro las enormes ganas que tiene de volver a darse un baño en el mar.

Rosanna Zanetti y David Bisbal celebran sus cumpleaños con una escapada romántica View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) David Bisbal se ha desplazado con su mujer, Rosanna Zanetti, y sus hijos pequeños, Bianca y Matteo, a México para participar como coach en 'La Voz', allí ha celebrado su cumpleaños y el de su mujer. Ella lo celebra el 15 y el el 5 aunque con 11 años de difrencia.

Sara Carbonero cambia de look View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) La periodista está disfrutando de una tarde de piscina en su casa para refrescarse de la ola de calor y ha compartido una imagen que nos hace sospechar de su gran cambio de look: se ha cortado el flequillo.

David Beckham presume de cachorrito View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) El ex jugador de fútbol ha compartido una imagen con el nuevo miembro de su familia, un cachorrito al que han llamado Simba.

