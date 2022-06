. El pasado fin de semana, el reportero de 'Sálvame' y su prometida reunieron a sus mejores amigos en una fiesta en Madrid para festejar que su espera boda está cada día más cerca. El próximo 8 de julio en San Lorenzo de El Escorial, la pareja se dará el 'sí, quiero' y antes de su gran día han querido despedir su soltería con sus más íntimos. A la celebración no podía faltar Terelu Campos , íntima del novio, y su hija, Alejandra Rubio, con su novio Carlos Agüera, que fue la encargada de compartir en sus redes sociales los momentos más divertidos de la noche como también hicieron otros invitados. Pero no fueron los únicos rostros televisivos que acompañaron a la pareja en esta fiesta.

Kike Calleja y Raquel Abad también contaron con la presencia de Marta López Álamo, la novia de Kiko Matamoros; Marta López, compañera de Kike en 'Sálvame'; Luján Argüelles o Liz Emiliano que quisieron compartir con los novios su última gran fiesta de solteros. La noche comenzó con una gran cena en 'La Fábrica 21' de Madrid. Allí, los novios invirtieron los papeles y mientras que Kike lucía velo, diadema y tutú en color blanco, Raquel llevaba sombrero de copa y un divertido bigote.

@kikecalleja Instagram

@raquelabadsantana Instagram

Fue una cena divertida en la que Raquel y Kike, que hace un año protagonizaron una romántica pedida de mano, se lo pasaron en grande con sus amigos más queridos. No faltaron las bromas y el buen humor y todo el buen rollo se trasladó después a la sala Caro Club donde continuaron los bailes y la diversión. Kike Calleja y Raquel Abad cuentan los días para su gran boda que se celebrará en San Lorenzo de El Escorial el 8 de julio. La pareja ya lo tiene todo preparado para su gran día. Será una fiesta con tintes gallegos, por la novia, y toques flamencos que se celebrará en la finca El Jaral de la Mira, de Mario Sandoval, y acudirán unos 200 invitados. ¡Qué vivan los novios!

