El 23 de mayo de 2023, Raquel Bollo estallaba contra el programa de Telecinco después de que hubiera llevado como invitada a Rocío, hija de Chiquetete. "Sois una sinvergüenzas todos. 15 años dando el callo. Rocío Carrasco es maltratada y yo con otra sentencia me seguís trayendo a gente. ¡Sin vergüenzas!", decía muy acalorada. "No me habéis dejar cerrar el capítulo en la vida. Esto es lo que queríais espectáculo, pero la demanda sigue. Que no piense la gente que tengo la imagen que dais, lo que pasa es que me estoy defendiendo en los juzgados. Me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho. Me da igual Telecinco y su p* madre. Habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me lo traéis", decía muy enfadada aunque luego pidió perdón en 'Supervivientes'.