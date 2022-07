No hay fin de semana que la hija de Isabel Preysler no tenga una boda. Aunque la que esperamos con más ganas es la de ella. Tamara Falcó aún no tiene planes de boda con Iñigo Onieva, pero su extensa agenda y la de su chico les lleva a asistir cada mes por lo menos a una. Esta vez, la que ha pasado por el altar ha sido una de las mejores amigas de la chef y su mano derecha. Este sábado se ha casado Casilda Aguilera, una periodista que ha trabajado en distintos programas de TVE como 'MasterChef'. La joven ha dado el 'sí, quiero' en Sotogrande (Cádiz) a su novio Yago Antón en una boda de altos vuelos la que no ha faltado Tamara Falcó.



La hermana de Enrique Iglesias no ha sido la única famosa invitada al enlace. A esta boda también ha acudido Ágatha Ruiz de la Prada junto a su pareja José Manuel Díaz-Patón. La diseñadora, fiel a su estilo, lució un vestido confeccionado por ella misma tipo caftán en tonos verdes con adornos de corazones blancos. Completó su look con sandalias nude y gafas multicolor.

Gtres

Eso sí, de Tamara aún no hay imágenes, pues la joven llegó tarde a la boda de su amiga. Así lo contaba ella misma a través de las redes sociales donde confesaba no haber llegado a tiempo para el 'sí,quiero'. Iñigo llegó días antes y posó así de elegante a su llegada a la iglesia.

KMJ

Y es que, los novios no han escatimado en detalles. Las celebraciones comenzaron días antes, donde los amigos de la pareja han podido disfrutar hasta de un campeonato de golf, donde hubo hasta copa de la victoria. Fiesta preboda, fuegos articiales en mitad de la noche. Un sinfín de detalles con los que celebraron su amor por todo lo alto.

Casilda Aguilera se decantó por un 'slip drees' con con un sobrevestido amplio con cola u velo repleto de detalles bordados en pedrería con cuello cerrado y manga larga. La joven estaba realmente espectacular y el novio también.

Gtres

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io