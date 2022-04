La vida de Tamara Falcó: la hija de Isabel Preysler enamorada de la cocina y marquesa de Griñón

Tamara Falcó habla con sinceridad sobre las infidelidades

Este martes 5 de abril, la firma española Pedro del Hierro ha presentado su primera colección exclusiva de la mano de una gran celebrity de nuestro país. Tamara Falcó ha sido la estrella de este evento con su marca TFP ejerciendo como directora creativa y embajadora de marca, junto al director creativo de mujer de la firma, Nacho Aguayo.



La hija de Isabel Preysler ha creado esta cápsula de prendas y se ha inspirado pensando en el verano. Prendas pensadas para ocasiones especiales y noches de verano donde destacan los estampados vivos en tonos coral, rojos y fucsias. La madre de la protagonista de la tarde fue durante muchos años imagen de la marca y ahora le sucede Tamara. "Nuestros roles en Pedro del Hierro han sido distintos. Mi madre seguirá yendo a los desfiles", nos empezaba contando la celebrity en el photocall del evento.

Álvaro Falcó e Isabella Junot celebraban este fin de semana su boda y lo hacían por todo lo alto. Tamara asistía muy feliz por su primo pero, ¿se habrá animado esta vez? Dicen que de una boda sale otra boda, ¿qué piensa Tamara? "Lo dejaron todo muy bonito. Va a ser muy difícil de mejorar. La tiara la dejó mi abuela y llevar una tiara no es nada fácil. No me la he probado", confesaba la diseñadora.

¿Le pediría Tamara Falcó a Íñigo Onieva matrimonio? La joven lo tiene claro: "Yo soy tradicional para eso y creo que Íñigo se moriría de la risa si se lo pidiese yo. Me haría ilusión que le ocurriera a él", confesaba. "Me he planteado diseñar mi vestido de novia", contaba también la colaboradora de 'El Hormiguero'. ¿Estamos ante una inminente boda?

