Kiko Hernández ha estallado contra los rumores que saltan sobre la cancelación de su obra de teatro. Esta tarde del 5 de julio, el colaborador ha querido dejar claro los motivos reales de esta cancelación y lo hacía bastante enfadado con alguien. En su momento, el madrileño nos aclaró a DIEZ MINUTOS que su retirada del teatro tenía que ver con motivos personales, pero que a pesar de eso, ha sido de lo más feliz con su faceta como actor. Esta tarde en 'Sálvame' ha querido dar más detalles.

"Hemos llenado más de nueve funciones. Hemos tenido buenas criticas el problema no ha sido la baja afluencia, esta obra ha ido como un tiro comparada con otras que siguen en cartel. Dejo la obra por cuarta vez en cinco meses en contra de mi voluntad y por mi salud mental y personal. Estoy hablando de compañeros, actores, estoy hablando de un directo codirector, estoy hablando de todo un equipo que saben de lo que estoy hablando", comenzaba explicando el colaborador dejando a sus compañeros sin aliento. ¿Qué le ha pasado realmente?

Telecinco

No ha querido dar el nombre de la persona con la que Kiko Hernández ha tenido muchas diferencias mientras trabajaba en el teatro, pero sí que le ha dejado claro bastantes cosas: "¿Quieres que diga la verdad? ¿O lo dejamos aquí? Voy a decir más, me ha gustado tanto el teatro que me voy a quedar. Gente como tú ensucia el teatro, pero yo he venido para quedarme, de hecho la semana que viene estreno una obra 'Las Troyanas'. He sido feliz en el teatro pero últimamente cada vez que tenía un gira, un día antes no podía dormir y vomitaba bilis del asco de la pena y de tener que ir. Yo no he querido dejar la pelota botando, si continuamos, continuamos hablando todos", continuaba.

El colaborador asegura que dejó la obra por "su salud mental" pero también ha querido admitir que este alejamiento es momentáneo. Su faceta como actor la tenía como un hobby con la que disfrutaba mucho pero realmente su trabajo es la televisión: "El pan con el que comen mis hijas y yo, y con el que van a la escuela se llama Sálvame. De aquí comen, de Telecinco, de Mediaset. Llevo 25 años currando y nunca estaré lo suficientemente agradecido por la oportunidad de hacer una obra de teatro", zanjaba

