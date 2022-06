Kiko Hernández se ha visto obligado a abandonar 'Distinto', la obra de teatro que protagonizaba, según ha podido saber en exclusiva DIEZ MINUTOS. El actor y colaborador del programa 'Sálvame' ha tenido que dejar este trabajo teatral en contra de su voluntad, pese a la ilusión que le hacía este trabajo y la buena acogida que estaba teniendo con su personaje. Se trata de una decisión que ha tomado por motivos personales y que no tiene nada que ver con el éxito de la obra, que se cancela debido a esta decisión.

De hecho, desde que se estrenó el pasado 11 de febrero, la función ha gozado del apoyo de la crítica y del público en todos los sitios donde se ha representado, colgando en numerosos sitios el cartel de no hay entradas. Para Kiko, la obra de teatro 'Distinto' era un sueño hecho realidad como él mismo ha confesado en alguna ocasión. Y es que, a pesar de reconocer que era un gran reto al llegar al teatro desde un mundo muy diferente como el de la televisión, se había entregado por completo a este trabajo y estaba cosechando muchos triunfos. Sin embargo, ha decidido dejar la función porque no puede seguir adelante y la función se cancela.

En este obra, el colaborador televisivo daba vida a un productor de 43 años llamado Alejandro que puede presumir de éxito laboral y personal hasta que las circunstancias hacen que todo cambie a su alrededor. Kiko compartía cartel con la actriz Eva Marciel y los actores Blas Caballero y Fran Antón.

Hearst

Pese a la tristeza que le supone tener que paralizar este proyecto, Kiko Hernández, experto también en analizar el reality 'Supervivientes', puede presumir de haberse abierto camino en el mundo teatral. De hecho, el colaborador tiene varios proyectos de teatro que le han surgido a raíz del éxito cosechado con 'Distinto'. Y lo más importante, es que incluso ha montado su propia productora teatral, así que seguro que muy pronto podrá embarcarse en nuevos y apasionantes proyectos en las tablas.

Además, estos días está de enhorabuena en su programa 'Sálvame' y se ha convertido en el ganador de la segunda edición del Mediafest.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io