Kiko Hernández no puede estar más orgulloso de sus hijas: Abril y Jimena. Las pequeñas, que nacieron por gestación subrogada en enero de 2017, se han convertido en el centro de su vida y todo el tiempo libre que tiene es para ellas. Por eso, antes de ejercer de maestro de ceremonias de la celebración del 25º del Bingo Las Vegas, donde incluso cantó con Franscisco, el colaborador televisivo pasó una divertida tarde jugando a los bolos con las pequeñas. Kiko, que cada semana comparte la última hora de 'Supervivientes' en Diez Minutos, llevó a Abril y Jimena a la bolera y compartió los resultados de la partida. De cómo empezó el marcador, todos a 0, a cómo acabó, con las gemelas con una enorme ventaja sobre su padre y otra amiga que les acompañaba.

La ganadora ha sido Jimena, seguida de su hermana Abril y su padre -que se registró con su nombre completo 'Francisco'- quedó en último lugar. Aunque Kiko ha dicho en más de una ocasión que no le gusta perder... esta vez, además de perder, presume de ello y es que al exgran hermano se le cae la baba con sus hijas y no duda en desvelar su talento jugando a los bolos, aunque eso significa que le saquen los colores.

Stories

Hace unos días, nuestro colaborador anunciaba que dejaba la obra de teatro 'Distint0' y alegaba que no tenía nada que ver con la falta de público sino que lo hacía por "salud mental". "Hemos llenado más de nueve funciones. Hemos tenido buenas criticas el problema no ha sido la baja afluencia, esta obra ha ido como un tiro comparada con otras que siguen en cartel. Dejo la obra por cuarta vez en cinco meses en contra de mi voluntad y por mi salud mental y personal", declaraba. Y añadía que se trata de una retirada temporal porque ya tiene en mente su regreso a las tablas.

