La vida de Paula Pérez dio un giro de 180º el pasado 18 de junio cuando se alzó con el título de Miss Mundo España 2022. Y en este reportaje, en el que posa con los looks más elegantes de la temporada, nos demuestra que su corona está más que justificada. No solo posa de 10 también tiene las cosas claras: ya se está preparando para el certamen internacional y siempre le ha gusta la interpretación y cantar. Pero a pesar de encantarle el mundo artístico, no quiere desligarse de su profesión: médico. De hecho, nos cuenta que el título de Miss Mundo mezcla belleza y un buen propósito y ella ya tiene algo en mente: "Estamos empezando a trazar un plan para potenciar la visibilidad de la prevención del suicidio y concienciar a la gente de la importancia de la salud mental".

Paula posa con looks informales, como un bikini con top de volantes, y otros más formales y elegantes, perfectos para esos eventos especiales. Si te gustan... te contamos dónde encontrarlos.

Inma Chacón

Bikini de la firma Claudia Saer Swimwear, 59,90 €. COMPRAR

Pendientes de Lina Poffet, (c.p.v.). COMPRAR

Inma Chacón

Traje de chaqueta de Deiver Luengo, 599 €. COMPRAR

Inma Chacón

Conjunto de Vertize Gala, top, (c.p.v.) y falda, 98 €. COMPRAR

Pendientes de Lina Poffet, (c.p.v.). COMPRAR

Inma Chacón

Mono verde del diseñador Mario Salafranca, 350 €. COMPRAR

Pendientes de Lina Poffet, (c.p.v.). COMPRAR

Inma Chacón

La valenciana luce un vestido de Mario Salafranca, 700 €. COMPRAR

Pendientes de Lina Poffet, (c.p.v.). COMPRAR

Paula Pérez, su belleza al decubierto

Antes de irme a la cama... Me desmaquillo, me pongo una crema hidratante. También pongo las piernas en alto, por la retención.

En mi bolso siempre llevo... Un perfilador labial, un lápiz de ojos negro y un corrector.

En mi cuarto de baño siempre hay... Una plancha para el pelo.

Mi perfume favorito... Nina Ricci.

Tardo en maquillarme... Unos quince minutos.

Voy a la peluquería... Voy poco. Me intento cortar las puntas cada mes y medio.

Dieta... Me gusta llevar una alimentación equilibrada. Tomo mucha fruta y verdura.

Ejercicio... Suelo hacer yoga, pilates y baile.

Cirugía... Estoy a favor, pero no me he hecho nada.

Paula Pérez, Miss Mundo España 2022, sus productos favoritos de belleza Gel limpiador Cuca Miquel 30,00 € Comprar Aceite sérum oleoso retokeonline.com 12,90 € Comprar Crema de noche Cuca Miquel www.todoenbelleza.es 42,00 € Comprar Crema nutritiva Cuca Miquel www.todoenbelleza.es 52,00 € Comprar

Texto: Daniel I. Carande. Fotos: Inma Chacón. Maquillaje y peluquería: Eduardo Morales, Lorena Vintasch y Janira García. Agradecimientos: Hotel Pineda Splash de 30 ° Hotels. Y Ayuntamiento de Pineda de Mar. Coordinación: José Toré para Organización Nuestra Belleza España.

