La muerte de Bernardo Pantoja parece que ha traído más problemas a la familia de los que ya tenían. Han sido muchos días de rumores sobre cómo fueron los ánimos en el tanatorio pero este lunes 28 de noviembre Belén Esteban llegaba al plató de 'Sálvame' bastante enfadada sobre el tema, en concreto muy molesta por todo lo que insinuó el programa sobre esos días tan dolorosos para su amiga Anabel Pantoja. "Me avergüenzo del programa en el que trabajo", empezaba diciendo la de Paracuellos antes de explicar cómo fueron esos duros días y dando a entender que 'Sálvame' ha metido la pata.

Muchos seres queridos de la influencer acudieron al tanatorio para apoyarla en este complicado momento, entre ellos su gran amiga Belén Esteban. Esos días, los reporteros del programa también se encontraban allí cubriendo la noticia y parece que muchos de los datos que ofrecieron en directo son mentira. "El viernes, el programa me pareció vergonzoso, es la primera vez que me avergüenzo de mi programa, porque vende más la bulla que la verdad".

Telecinco

Una de las cosas que ha querido aclarar Belén Esteban es el desmayo que sufrió Magdalena, tía de Bernardo Pantoja. "Hoy, Magdalena iba a venir pero sus hijos no le han dejado. Cuando ella vio al becario de mocito feliz es cuando se tira para que la coja", contaba muy confiada la colaboradora. Ante las acusaciones contra 'Sálvame', el programa guardaba silencio y era María Patiño que sacaba la cara por el formato de 'La Fábrica de la tele': "Si me desmayo me desmayo yo, no el programa". Asimismo, José Antonio León, reportero destinado en el tanatorio aseguraba que Magdalena "no pintaba nada ahí".

Belén Esteban también ha querido dejar bastante claro que la relación entre Junco y Anabel Pantoja es buena. "Anabel siempre le ha dado su sitio a Junco. En la capilla, en el primer banco estaban Merchi, Anabel y Junco", contaba. La viuda del hermano de Isabel Pantoja no controla muy bien el español y, por lo que cuenta la de Paracuellos, Anabel Pantoja se ha comprometido con ella a llevarle con su gestora todo el papeleo para que no le falte de nada.