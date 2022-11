Anabel Pantoja y su primo siempre han sido como hermanos. Pero el pasado 4 de mayo Kiko Rivera dijo que había dejado de seguir a su prima en Instagram porque no le aportaba nada: "¿Para qué seguir a alguien que no me interesa nada de lo que ponga?", explicaba en 'Sálvame'.

Sin embargo, tan solo dos días después se mostró muy arrepentido y pidió perdón a su prima públicamente. "Cuando uno se equivoca es bueno pedir disculpas. No voy a permitir que esta fea situación me haga perderte", decía en relación a la mala etapa que vive actualmente. Y añadía: "No está siendo fácil pero tú no tienes la culpa. Te quiero".