a patricia pardo le roban el coche en la puerta de su casa

Aparcas el coche en la puerta de casa y al día siguiente vas a usarlo y ya no está donde lo dejaste: te lo han robado. Eso es lo que le ha pasado a Patricia Pardo. A la periodista de 'El programa de AR' le han robado el coche en la puerta de su casa. Pero no ha sido ella quien lo ha desvelado, sino su 'jefa', Ana Rosa Quintana. En la sección de sucesos del programa estaban comentando el robo de joyas que sufrió el cantante Daddy Yankee en un hotel de Valencia, en 2018, cuando la presentadora se ha dirigido a Patricia Pardo le ha preguntado: "¿Y si te roban el coche en la puerta de tu casa?". La periodista, resignada, contestaba a su jefa: "Pues te aguantas un poquito".

Ana Rosa no pierde la esperanza de que Patricia recupere su coche robado. "Hombre, se arreglará, ¿no?", le decía, mientras la periodista negaba con la cabeza y repetía un "no, no, no". Lleva muchos años trabajando estos temas y sabe que será muy díficil que la policía lo encuentre.

Captura TV

Ha sido entonces, la presentadora ha hecho una confesión: a ella también le robaron el coche y, lo peor, era tan nuevo, que nunca llegó a montarse en él. "Me robaron el coche en la puerta de casa. Yo no me llegué a montar en el coche, lo trajo mi marido, lo aparcó en la puerta y cuando fuimos a salir para verlo, ya no estaba. Ni lo estrené", ha dicho entre risas y es lo que suyo fue hace una década, no tan reciente como a la periodista gallega.

Entre tantas confesiones, el juez Taín, colaborador del programa, también desveló que a él le robaron el coche y encima le tocó juzgar a la persona que lo había robado, aunque finalmente se abstuvo y lo hizo otro de sus compañeros. Patricia ha hablado de otro de los reporteros del programa: Julio Uzal. "Fue a hacer una entrevista a un alucinero y cuando estaba entrevistándole vio que tenía por allí la matrícula de su coche que le habían robado". Ana Rosa ha recordado que por robar, a Jorge Luque le robaron el bolso mientras hacía un directo con el programa.