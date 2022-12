Joaquín Prat ha hecho de abogado de Froilán, pero antes le ha lanzado una indirecta. El sobrino de Felipe VI es protagonista estos días tras haber salido a la luz que presuntamente habría participado en una trifulca que tuvo lugar fuera de un conocido local de la capital y en la que uno de sus amigos fue herido por arma blanca. El hijo de la infanta Elena ha asegurado que él es "una víctima" y admite que estaba en la puerta de la discoteca cuando ocurrieron los hechos, el pasado noviembre, pero no participó. "Ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviera algo que ver con una pelea. Yo, si soy algo, soy una víctima. Y ni eso. Soy un testigo de lo que ha pasado", afirmó en el programa 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3).

Al ser un tema de actualidad, en la sección de sucesos de 'El programa de AR', Joaquín y los colaboradores trataban el tema. Y ha sido cuando el presentador ha soltado un sonoro: "Froilán tiene ya pelos en los huevos". Una expresión que se suele usar para decir que alguien ya es mayorcito, responsable de sus actos y consciente de lo que hacer.

Captura TV

Tras sus palabras, uno de los colaboradores ha enumerado los líos en los que ha estado implicado el nieto de don Juan Carlos desde hace años: "Se pegó un tiro en el pie, intentó vender un Rolex falso, ha tenido varios accidentes de tráfico y es familia del Rey". A lo que Joaquín ha contestado echando una 'mano' a Froilán: "No conozco a este chico, pero ahí tengo que defenderlo. Si te cuento cuál es mi currículum igual no me ves capacitado para presentar este programa. Debajo de las alfombras también tengo mis cositas".