El ex tronista y ex superviviente tiene un cuerpazo de infarto, y el culo no es menos que el resto. Además, quien tenga buena memoria, se acordará de que se lo pudimos ver en todo su esplendor en 'Supervivientes 2018', cuando el Maestro Joao le leyó el futuro 'ahí' gracias a la técnica de la rumpología. El futuro no sabemos cómo lo tendrá, pero el culo... ¡de 10!