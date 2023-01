Victoriano Valencia, el padre de Paloma Cuevas, se ha pronunciado acerca de la amistad tan especial que mantiene su hija con el cantante Luis Miguel. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su relación no dejan de salir imágenes de la empresaria y el cantante mexicano. Que si un centro comercial para ellos solos para ultimar las compras de Navidad, una cena en parejas... un sinfín de imágenes de los dos que no hacen más que alimentar los rumores sobre un posible romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel.

Una amistad que parece agradar bastante al progenitor de la ex de Enrique Ponce que tiene muy clara su posición al respecto. "Él es un caballero, una gran persona y eso no te disgusta", ha dicho. Unas palabras que nos hacen pensar que el padre de Paloma Cuevas ha dado su bendición a este incipiente relación. Además sus palabras no han terminado con sus halagos al cantante mexicano. El ex torero ha confirmado que Luis Miguel siempre ha sentido algo por su hija. "Eso dice él desde que la conoció hace muchos años porque son amigos hace muchos años", ha afirmado en unas declaraciones que recoge el programa de Sonsoles Ónega.

"Es una persona muy querida en casa. Lo conocemos desde siempre y lo que quiero es que mi hija sea feliz. Son los dos muy guapos por dentro y por fuera. Son maravillosos. Y para mi hija no tengo palabras porque está siempre pendiente de nosotros. Ahora mi mujer está un poco pachucha y ahí está ella", explica Victoriano Valencia, que a sus 92 años, ya se encuentra recuperado del último susto de salud que vivió él y que hizo que el matrimonio se instalase en el domicilio de Paloma Cuevas para que ella pudiera estar en todo momento pendiente de la salud de sus progenitores.