Miriam Doblas, más conocida como Lola Índigo, es una cantante y bailarina española. Se dio a conocer en el concurso de 'Operación Triunfo' en 2017, y desde entonces no ha parado de acumular éxitos como 'Mujer bruja', 'Ya no quiero ná' o 'Discoteka', canción unto a María Becerra.