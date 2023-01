Tania Llasera no deja indiferente a nadie con sus reflexiones sobre la maternidad. "Estoy un poco enfadada por la maternidad", ha comenzado diciendo en un directo en Instagram en el que ha hablado sobre el sentimiento de culpa por la forma de educar a los hijos, la presión de las redes sociales cuando eres madre y la verdad. Un vídeo que ha publicado tras hablar con una amiga "que es de las que menos grita a los niños y más educa en positivo". En una charla con ella, esta le confesó que "todas la mañanas grito a mis hijas y luego me siento fata". Una confesión que no esperaba. "Veo mil reels de cómo hablar con ellos en positivo y nos dicen cómo tenemos que ser madres. No digo que eso esté mal, eso está bien, pero llega un punto en el que te hartas de que te digan cómo tienes que ser madre".

Tania se queja de que en las redes sociales "se habla de las distintas etapas de los niños pero no se habla de las distintas etapas de la maternidad. Ya hablé de esa cueva de lactancia en la que te encuentras sola. Ahora estoy en la fase de estar negociando todo el tiempo con mis hijos y es agotador negociar con ellos y repertirles que se pongan los zapatos, que se laven los dientes... Hay días que tengo energía y les digo ¿A ver quién se la va los dientas más rápido? Pero hay días, la mayoría, que no tengo energía y quiero sentirme normal, no un bicho raro, no quiero más culpa en mi maternidad", confiesa la presentadora.

Es un tema que ha hablado con su psicóloga. "Ella me dijo que se está dando cuenta de que muchas madres a las que les ha costado bastante serlo, tenemos esa sensación de culpa de que tenemos que ser la mejor madre para merecernos a los niños que hemos conseguido. Yo la tengo", reconoce Tania. La presentadora explica que cuando está dos días sin sus hijos los echa mucho de menos desde el minuto 1 pero no echa de menos "los gritos, negociar, repetirme" y afirma que cuando les vuelve a ver es "mejor madre, esposa y persona porque he tenido tiempo de estar sola. La maternidad es 24/7 y es normal que estemos hasta el mismísimo".

"Hay tanto que decir, la maternidad es muy bonita pero muy dura y muy larga. Hasta el día que te mueras vas a ser madre, ya no vas a volver a ser la Tania de antes. Grito, me pongo nerviosa... Últimamente, me da hasta vergüenza decirle, les agarro del pelo, no les hago daño, pero ya saben que tiene que moverse para lavarse los dientes... Me siento súper mala madre...", confiesa Tania, que incluso ha hablado con su marido para poner una palabra clave y que él se encargue de los niños cuando ella sabe que está a punto de perder los nervios. "Le dije, yo te digo esta palabra y sabes que voy a perder los nervios, que voy a gritar, tú entras y te encargas tú de los niños. La palabra es bananas, solo la he usado una vez. Desde que nacieron tus hijos llevan estudiándote, mirándote....".

Sobre las redes sociales afirma que "las redes son un escaparate, en la que damos la mejor versión de nuestras casas, maridos e hijos pero eso no pasa las 24 horas, todas nos hartamos. Se debería hablar más de las etapas de la maternidad y paternidad, que nosotras también pasamos por fases y no somos perfectas".

Y añade: "Bastante poca energía tenemos como para ver lo que vemos en redes y sentirnos mal. Hay días que haces manualidades y tienes paciencia, pero son los menos. Estamos cansadas, hartas de de que nos digan cómo tenemos que ser madres (...). Lo estás haciendo bien. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos".