Quien tiene una mascota sabe que supone una gran alegría en la familia, pero también preocupaciones y bastantes gastos, y de eso se han dado buena cuenta Lester y Patri, ex concursante de 'La isla de las tentaciones'. La pareja, que poco a poco se repone de la pérdida de sus gemelos, vive en Lanzarote con su perrito, un dálmata llamado Pongo -como el protagonista de la película '101 Dálmatas'-, que llegó a sus vidas en la noche de Reyes de 2022 y con el que son de lo más felices. Sin embargo, como ha confesado Lester en su canal de mtmad, el can es "algo especialito", y han desvelado que eso les ha conllevado muchos gastos imprevistos que se acumulan mes a mes.

El ex de Marta Peñate y su chica se han sentado para confesar que, cuando Pongo llegó a sus vidas, fue una gran alegría, pero el estilo de vida que llevaban era incompatible con el perro, y eso les ha salido caro (literalmente): "Nosotros viajamos mucho, no sólo por ocio, sino también por trabajo, y eso conllevaba tener que dejar el perro a mi hermana, padres, guardería... cada uno hacía lo que podía", ha confesado. Esto provocó que el perro terminara por no hacer caso a nadie y, viendo que el perro se les iba de las manos, decidieron apuntarlo a un adiestrador.

Mediaset

Además, Pongo tiene una condición en la piel o una alergia que hace que le salgan sarpullidos de vez en cuando: "Todavía no sabemos qué es exactamente, pero eso ha requerido ponerle una vacuna al mes que cuesta casi 100 euros, aloe vera...". Por otro lado, también tuvieron que tratarle al poco de llegar a casa por un bulto en la piel y también por quemaduras, ya que al ser de color blanco se quema con facilidad con la exposición solar, algo que no sabían hasta que les ocurrió. Todo ello, sumado a cuidados, comida, visitas frecuentes al veterinario, vacunas o juguetes, hace que los gastos de Pongo se disparen: "Unos 500 euros al mes", han confesado. Una cifra que sin embargo, pagan sin rechistar: "Es como cuando tienes un hijo: un hijo te puede salir alérgico o con mil cosas, y quieres lo mejor para tu hijo... pues lo mismo quiero yo para mi perro, que lo adoro", ha confesado Patri.

Mediaset