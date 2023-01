'La isla de las tentaciones' ha supuesto un éxito rotundo de audiencia para Mediaset, y sus 5 ediciones emitidas, la sexta que empezó el 23 de enero y la especial de 'La última tentación' lo avalan. Sin embargo, para muchas las parejas participantes ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza: llegar al paraíso que es República Dominicana con tu media naranja esperando reforzar la confianza y ver cómo poco a poco va cayendo en la tentación no es plato de buen gusto para nadie... pero el tiempo lo pone todo en su sitio, y mientras algunas parejas han acabado tirándose de los pelos, otras han conseguido llegar hasta el final siendo fieles... y otras, aunque salieron felices de allí, a día de hoy ya no están juntas.



Hay que recordar algunas de las parejas más icónicas del reality: Christofer y Fani se hicieron los protagonistas absolutos de la primera edición, igual que José y Adelina, que hasta nos regalaron una petición de mano; en la segunda, Melyssa y Tom Brusse se llevaron todos los laureles por ser la más polémica (y no olvidamos el repaso que ella le dio a él en la hoguera final), y si nos vamos ya a la última edición, no podemos olvidarnos de Claudia y Javi: a pesar de los cuernos que le puso ella, él la perdonó y decidieron irse juntos, aunque ya os adelantamos que eso no tenía buena pinta de vuelta a España...

¿Qué nos deparará la sexta edición? Ya conocemos a las nuevas parejas que pondrán a prueba su amor, y algunos detalles que ya han salido a la luz, como la participación de la primera chica soltera trans o uno de los momentos más tensos que veremos en toda la historia del programa por culpa de un desmayo... Sin duda, la nueva edición promete, pero de momento recordamos qué parejas históricas del programa siguen juntos a día de hoy y cuales, tristemente, han dado carpetazo a su relación y han estrenado nuevas vidas por separado.