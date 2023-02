Luis Miguel ha sufrido un revés que ha empañado el momento dulce que vive junto a Paloma Cuevas. Fue hace un año, a principios de 2022, cuando saltaron los rumores de relación entre el cantante y la empresaria. Desde entonces, les hemos visto compartiendo paseos y viajes por el mundo. De comer en un famoso asador de Bilbao a su romántico viaje a Nueva York, donde estuvieron de compras en firmas como Ralph Lauren.

Luis Miguel se deja ver con su pareja Paloma Cuevas la 'comadre' de compras en la boutique de #RalphLauren en New York. 💥 pic.twitter.com/BYcEHtAuMr — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) February 23, 2023

Pero ha sido tras esta escapada a la Ciudad de los Rascacielos cuando el artista se ha encontrado con una sorpresa nada agradable: le han hackeado su cuenta de Twitter. Luis Miguel usó su cuenta de Instagram para desvelar que le habían usurpado su identidad en esta red social. "La cuenta de Twitter ha sido hackeada", decía en español y en inglés la imagen que publicó el cantante, en la que se añadía: "Está en reparación". Mientras que el artista no añadió ningún comentario, su hermano Alejando Gallego Basteri, escribía: "Qué falta de integridad y forma de no respetar. Desapruebo mil % quien usurpe la identidad de nadie por Jod*!".

Con este post, Luis Miguel se desligaba totalmente de los tweets que se publicaron su cuenta de Twitter en la noche del sábado 25 de febrero, poco después de que anunciase que hará un tour este año 2023. El primero de los tweets decía: "OK, buenas noches mundo", junto a un emoji con forma de corazón. En el siguiente se leía: "Dale Me gusa a este Tweet si quieres entradas gratis para mi próximo show". Por último, twittearon: "Buenas noches, los amo a todos".

Algunso fans, pensaron que la cuenta había sido hackeada porque Luis Miguel no suele compartir estas muestras de cariño en sus redes: "OK creo que ya lo hackearon, pero por cualquier cosa ya le di like MI SULTÁN". Otros, lejos de enfadarse, se tomaron el hackeo con humor. "Ni mi ex me engaño tanto", "¿Entonces no nos amas?", "Ya pero si habrán boletos gratis no?" han sido algunos de los comentarios que recibió la cuenta de Luis Miguel en Instagram.