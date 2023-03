Alejandro Sanz es consciente de que 'el show debe continuar' pero no a cualquier precio. El cantante se encuentra en México con su gira, Sanz en vivo 2023. En cada concierto cuelga el cartel de 'No hay entradas' y no es de extrañar porque lo da todo con su público y también con sus músicos. Durante el concierto que dio en la ciudad mexicana de Guadalajara, él y sus músicos -sobre todo su guitarrista- se llevaron un susto, que, finalmente, quedó en anécdota.

En mitad de una canción 'Lo que fui es lo que soy', centrado en la letra y en el público, Alejandro Sanz tropezó con su guitarrista, que acabó por los suelos. Tras unos segundos de incertidumbre, el músico siguió tocando la guitarra ante la sorpresa de todos los presentes y del propio cantante que se arrodilló junto a él para terminar de cantar el tema y preguntarle qué tal estaba. No solo eso, también le sostuvo la cabeza para facilitarle al guitarrista que siguiese tocando.

Alejandro Sanz es uno de los artistas españoles más queridos dentro y fuera de nuestras fronteras. De ahí su gran palmarés de premios y reconocimientos, entre ellos el de Hijo Predilecto Andalucía, Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación en 2017, medalla de oro de las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura del Gobierno de España y ahora el claustro de la Universidad de Cádiz ha aprobado, por mayoría, la concesión del grado de doctor Honoris Causa al cantante, en reconocimiento a su dilatada carrera y sus fuertes vínculos con la provincia gaditana.