Luis Manuel ‘Pinocho’ ha dado un contundente golpe en la mesa. El hijo de Bernardo Pantoja ha reclamado en varias ocasiones su lugar en la familia sin éxito ya que se le ha puesto en duda ser realmente sobrino del hermano de Isabel Pantoja a pesar de la reivindicación y reconocimiento del padre de Anabel. Ahora, tras la muerte de Bernardo, Luis Manuel ha dado un paso adelante acudiendo al 'Deluxe' para reivindicar su sitio.

Según ha dejado claro, quiere que se le reconozca como hijo de Bernardo Pantoja, y dice tener pruebas que lo pondrán todo patas arriba: "Bernardo me dijo 'tú lucha por lo tuyo... y lo tuyo es mi apellido", ha asegurado. “Estoy 100% seguro de que soy hijo de Bernardo Pantoja”, se ha mostrado al sentarse en el sillón de la entrevista donde ha dejado claro que todo es contundente y que realmente es quien dice ser.

Telecinco

Anabel es quien más trabas le ha puesto a su supuesto hermano, pues bajo su opinión, su objetivo es realmente económico. A pesar de todo, Luis Manuel ha confesado que le gustaría tener relación con ella, aunque reconoce que no tiene mucha esperanza porque “ella es como es… es Pantoja”. Tanto es así que ha atacado duramente a la que sería su hermana.

"Tú, en la entrevista previa, hablas en términos durísimos de Anabel Pantoja. La descalificas como hija, dices que iba al hospital solo a hacerse una foto con su padre para colgarla en sus redes sociales y llegas a hablar de desatención emocional", le echaba en cara Kiko Matamoros. Luis Manuel responde. "Yo dije que, bajo mi punto de vista, sé que ha pagado los cuidados del padre", contesta, queriendo no incidir en sus polémicas declaraciones y dando un paso atrás: "Quizás no he actuado de la mejor manera".

Las pruebas de ADN

Luis ha recalcado que el propio Bernardo le confesó que era hijo suyo en 2017, sentándose con él y revelándole que había nacido fruto de una relación que mantuvo con su madre hacía años. Esto era un secreto a voces, pero Luis nunca le quiso dar credibilidad... hasta aquel día: "Bernardo me dijo 'dile a tu madre que yo ya te lo he dicho".

Telecinco

Para poder ser aceptado, Pinocho se hizo una prueba de ADN que corresponde en un 99,97% pero con un pequeño problema: el donante es anónimo. "Yo no fui con Bernardo a una clínica a hacérmela aunque es algo que teníamos previsto", explicaba Luis Manuel, sino que cogió una servilleta y un vaso que había utilizado Bernardo para llevarlos a una clínica a que se comprobara por lo que en la prueba se refleja como "donante anónimo". No obstante, esta no ha sido la única prueba de Luis sino que también tiene una conversación grabada de Bernardo en la que reconoce que él es su hijo y que, aunque no se lo ha dicho a Anabel, le quiere igual que a ella: "bueno, iguales no son, a Anabel un poco más porque ha habido más trato", explicaba. Pruebas, que se han puesto en duda.