María Garralón confesaba que tuvo que parar su trabajo este año a causa de un ictus. La mítica actriz acaba de cumplir 70 años, y son varias las décadas que acumula en el mundo de la interpretación. Dio vida a la famosa Julia de 'Verano azul', o a la conserje Rocío en 'Compañeros', pero también ha sido un rostro habitual en 'Farmacia de guardia', 'Menudo es mi padre' o, más recientemente, 'Estoy vivo' y 'Servir y proteger'. Toda una vida dedicada a la interpretación que se ha visto truncada por problemas de salud.

María se encontraba representado 'Las suplicantes', pero su gira teatral se interrumpió tras sufrir un ictus a principios de año. "Estoy bien, no me han quedado secuelas graves del ictus, solo tengo molestias en el dedo pequeño de la mano derecha", revela. "Gracias a Dios no he tenido problemas con el habla, pero fue un susto tremendo", contaba la actriz en 'Pronto'.

"No era muy consciente de lo que me ocurría, pasé miedo", contaba María Garralón y parece que no remonta de unos años para acá. "En 2015 murieron mi madre y mi hermano, me diagnosticaron un cáncer de mama, dos carcinomas en la nariz y mi hermano se puso enfermo... Y ahora, que parecía que la cosa estaba más tranquila, tengo el ictus", contaba.

Aunque han pasado los problemas de salud y todo está controlado, la intérprete asegura que sigue en manos de profesionales: "Ya estoy con las revisiones, he superado el cáncer, pero me hago pruebas cada cierto tiempo".