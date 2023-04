Este martes 11 de abril Alessandro Lequio volvía a acudir a 'El programa de Ana Rosa' para continuar matizando todo el tema de su nieta. El presentador Joaquín Prat comenzaba la sección de corazón hablando sobre la relación que hay entre el italiano y Ana Obregón. Joaquín ha sido crítico con la actitud de su compañero, ya que prefiere mantenerse al margen sobre todo lo que rodea a la pequeña Ana Sandra Lequio Obregón. "Sobre tu silencio, me da la sensación que eso ya lo sabe Ana, que lo respeta y no te mete en la ecuación en ningún momento... por lo menos es lo que transluce en las manifestaciones públicas que hace Ana respecto a esta niña". Mediante sus redes sociales o las declaraciones que les da a algunos periodistas, la actriz no menciona el papel que tendrá Alessandro con la bebé pero parece que el italiano no piensa lo mismo: "No sabría contestarte".

En el programa, el colaborador ha dicho por activa y por pasiva que se le mantenga al margen de esta controvertida historia que le afecta de manera directa, y ha sido la periodista Paloma García Pelayo la que le recordaba que era Ana Obregón la que le mencionó explicando el deseo de su hijo. "En las primeras declaraciones oficiales de aquella entrevista, ella dice 'su padre Alessandro y yo estuvimos presentes cuando Aless nos pidió que quería tener descendencia. Ella lo califica como testamento ológrafo y Ana pone a Alessandro en su boca en ese momento, por lo que en la ecuación sí que lo ha introducido".

Telecinco

Tras las declaraciones de su compañera, Alessandro saltaba: "Solo un matiz, creo que se equivoca porque un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado... es un matiz importante". "Pero ella dice que Aless lo dijo verbalmente", continuaba la periodista y el colaborador reiteraba para zanjar el asunto: "Ya, pero lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo".