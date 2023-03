La vida de Ana Obregón ha estado marcada por importantes momentos de los que la prensa siempre se ha hecho eco: desde los comienzos de sucarrera como actriz, a finales de los 70; su sonada relación con el cantante Miguel Bosé, o su polémica separación de Alessandro Lequio, hasta sus esparados posados en bikini cada año. Pero sin duda, quien más ha marcado la vida de la actriz ha sido su hijo, Aless Lequio, quien falleció el 13 de mayo de 2020 víctima de un cáncer. Dos años después de su diagnóstico, el joven empresario murió en Barcelona rodeado de sus padres y, tras su fallecimiento, su madre vivió unos meses muy complicados hasta que, poco a poco, decidió regresar al trabajo. Su primera aparición televisiva fue el 31 de diciembre de 2020 para, vestida de blanco, dar las Campanadas junto a Anne Igartiburu para recibir al 2021 con un discurso dedicado a su hijo con el que emocionó a todos los espectadores. Un año después iba a recibir al 2022 pero no pudo porque dio positivo en Covid pero este 2023 recibió al nuevo año desde la Puerta del Sol con Los Morancos.

Ana Obregón regresa, poco a poco, a la vida pero siempre con su hijo, Aless Lequio, muy presente y está centrada en dos proyectos que el joven quiso poner en marcha y no pudo: la fundación Aless Lequio para ayudar a la investigación contra el cáncer y el libro 'El chico de las musarañas' que sale a la venta el 19 de abril la historia que empezó a escribir Aless y que ha terminado su madre.

Fue en febrero de 2022 cuando Ana Obregón concedió su primera entrevista tras la muerte de su hijo. Fue en el programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya', donde, rota de dolor, confesó: "Me perdono la vida todos los días. Es injusto que yo esté aquí y mi hijo no". Aunque sus apariciones públicas han sido pocas, la actriz sí ha expresado cómo se siente a través de sus redes sociales, recordando a su hijo Aless, en cada unos de sus post. La actriz cuenta con el apoyo de su ex, Alessandro Lequio, y de toda su familia. Sus hermanos han hecho piña junto a ella y son su mejor sustento sobre todo tras el fallecimiento de sus padres. A continuación, repasamos los momentos más importantes de la vida de Ana Obregón. Los felices, como sus primeros pasos en Hollywood, y los no tanto como su dura separación de Alessandro Lequio y la muerte del hijo de ambos, con tan solo 27 años.