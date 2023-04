Malas noticias para Adara Molinero: la concursante de 'Supervivientes' ha perdido, en primera instacia, la demanda que interpuso contra Amor Romeira por calumnias e injurias y en la que le pedía 15.000 de indemnización. Un palo judicial del que la ganadora de 'GH VIP 7' se no enterará hasta que finalice su participación en el reality. La encargada de desvelar la decisión del juez ha sido Amor, que en el programa 'Fiesta' en el que colabora, expresaba su felicidad por la decisión del juez. "Estoy contenta porque mis abogados y yo hemos ganado en primera instancia una denuncia o querella, no sé cómo llamarla, que me puso Adara Molinero. Ahora en primera estancia he ganado, ella tiene derecho a recurrir, espero que si tiene ganas de hacerlo que lo haga, pero creo que el juez ha dejado claro, todo detallado que no hay ninguna intromisión a ningún honor ni hemos hecho ninguna falta a la verdad", explicaba la canaria.

Captura TV

El motivo de la demanda se remonta a 31 de enero de 2021, cuando Adara Molinero tuvo un fuerte encontronazo con Marta Peñate en pleno centro de Madrid, en la que, al parecer, llegaron a las manos. Amor Romeira recogió lo ocurrido en los famosos 'informes' que publicaba en su cuenta de Instagram, algo que no gustó nada a Adara, que optó por demandarla. "Si tú te has peleado con Marta en la calle, sois las dos personajes públicos, tienes que entender que esto es notorio y que es público, que lo puedo contar y lo puedo tratar como información", se defendía Amor, que añadía que "la justicia está para cosas serias y cosas importantes y no podemos estar obstaculizando todos los juzgados con boberías como estas".

Amor, "tranquila y feliz" por la decisión del juez

Amor considera que a ella a ella también le "salpicó de manera colateral" la pelea entre Marta y Adara porque esta última "entendió que yo no debería de haber contado en los típicos informativos que yo hacía en Instagram lo que había sucedido entre Marta Peñate y Adara. Yo estoy en libertad de expresión de hablar de un suceso que sucede en la vía publica entre dos personajes públicos y que además era verdadero, que no estaba mintiendo".

La justicia ha dictado sentencia y condena a Adara Molinero al pago de las costas procesales, pero no es definitiva y Adara podría recurrir, algo que no sucederá hasta que no finalice su concurso. De momento, Amor está "tranquila y feliz porque no he hecho nada que ataque el honor de Adara, nunca lo haría porque no lo he hecho nunca de nadie ni de ella y yo espero que ella siga haciendo su concurso y que le vaya bien".