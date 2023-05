El mundo de la moda está completamente consternado y de luto tras conocerse la triste noticia de la muerte de Cristo Báñez. El diseñador, natural de Almonte (Huelva), tan sólo tenía 41 años, y la sorpresa ha llegado como un mazazo no sólo por su juventud, sino también por lo repentino de la noticia. Ha sido esta madrugada cuando un familiar lo encontraba sin vida en su propio domicilio, después de unos días sin tener absolutamente ni una noticia de él. El modisto no sólo era conocido en el mundo de la moda, sino también en televisión, y es que formó parte del elenco de 'Quiero ser', programa de televisión de Telecinco que se emitió entre julio de 2016 y enero de 2017, con dos exitosas temporadas en las que coincidió con las influencers Dulceida y Madame de Rosa, y también con la presentadora Sara Carbonero.

La gran fama de Cristo Báñez llegó precisamente con ese programa de televisión, pero el onubense llevaba años haciéndose un hueco en el mundo de la moda entre retales e hilos, un mundo del que bebió desde que era pequeño: "Mi madre tenía un taller y me crié entre hilos, siempre había mujeres cosiendo en mi casa y eso despertó mi pasión. Ella fue mi primera maestra y quien me llevó de la mano en mis primeros pasos, de hecho, mi nombre profesional se lo debo a ella, se llama Cristobalina y cogí Cristo y mi segundo apellido", contó en una entrevista en 2021 para el diario de su provincia.

Todo su entorno, como es previsible, está completamente abatido, y es que Cristo tenía grandes amistades muy íntimas entre la alta sociedad andaluza, con celebrities de la talla de Vicky Martín Berrocal, Elisabeth Reyes, la cantante Estrella Morente, Elena Tablada, María José Suárez o Eva González, a las que ha vestido, aconsejado, invitado a sus desfiles en SIMOF -donde era uno de los diseñadores fijos cada año- y compartido grandes momentos. Precisamente con esta última tenía su amistad más especial de todas, y es que incluso le hizo en 2019 el traje bautismal a su hijo, el pequeño Cayetano, un bautizo al que también acudió como invitado. Descanse en paz.

