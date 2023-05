Santi Burgoa y Vanesa Romero han sorprendido esta semana: han roto. Tras menos de un año de relación y dos meses después de haberla hecho oficial con un posado en el Festival de Málaga que también pillaba a todos por sorpresa, la pareja ha decidido emprender caminos diferentes, según ha anunciado 'Fiesta' esta domingo. "Ha sucedido algo que ha hecho saltar todo por los aires", señalaba la periodista Mónika Vergara.



Parecía que la cosa iba bien entre Santi y Vanesa, de hecho ellos mismos eran los encargados de demostrarlo en Málaga y en sus redes -aunque en ocasiones contadas- pero todo apunta a que "las cosas no fluyen" entre ellos porque "hay disparidad de opiniones". "De pronto, uno de los dos toma una decisión que sorprende a la otra persona. No hay una tercera persona implicada, no es un problema de dinero, ni de criterios en cuanto a un futuro en común. Es un problema de compatibilidad de caracteres. Cuando uno quiere una cosa y otro quiere otra...", añade la colaboradora.

Gtres

"Al inicio de esta semana me llegó la información. Rompieron el martes, es una ruptura definitiva. Cada uno vive en su domicilio", cuenta Mónika. Aunque el presentador negó las informaciones al programa, parece ser que lo hizo con intención de retomar la relación con su ya ex novia, pero "quien ha tomado la decisión ha sido Vanesa" por lo que se negó a volver con él.

En los últimos días, Vanesa ha sido muy activa en Instagram, tal y como suele hacerlo, colocando selfies cada día y anunciando su podcast, 'Hemisferio izquierdo' en Podimo. Además, en la mañana de este domingo ha compartido una imagen en stories que señalaba que se encuentra en un proceso reflexivo: "Buenos días. Café y libreta".