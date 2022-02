María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi View this post on Instagram A post shared by mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial) "Aquí y ahora", escribe la diseñadora junto a esta imagen. Y es que como dice una de sus seguidoras en los comentarios de la foto: "Lo importante no es lo que se dure ,es lo que se disfrute. Vivir el momento, que hacéis una pareja preciosa".

Sara Sálamo se despide de un gran amigo View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz está desolada. El director de cine Roberto Pérez Toledo, autor de películas como 'Seis puntos sobre Emma', ha fallecido a los 43 años. 'Rober', como le llamanba sus amigos tenía diagnosticada una atrofia espinal congénita, una enfermedad neuromuscular progresiva por la que desde los 14 años se desplazaba en silla de ruedas. "Es muy duro despedir a un amigo, pero sobre todo a un amigo como tú. Te quiero", ha escrito Sara en sus redes.

La imagen nunca vista de Risto Mejide View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Aunque no sea su gesto habitual, a veces, el presentador sonríe. Y prueba de ello es esta instantánea que ha compartiod en sus redes sociales que el mismo comenta con un "nuevas gafas. Y sonriendo. Qué me pasa. En fin". Hasta el mismo se sorprende de este cambio...

Mónica Pont presume de oscarizadas amistades View this post on Instagram A post shared by Mónica Pont (@pontmonica) Mónica Pont está disfrutando a tope de su visita a Los Ángeles. La actriz acudió a un partido de futbol américano de Los Angeles Rams y allí coincidió con el oscarizado actor Jaime Foxx. Como una fan total, no dudó en inmortalizar el momento.

Sonsoles Ónega, cuando nadie la ve... View this post on Instagram A post shared by Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) La presentadora aprovecha esos cinco minutos de descanso para hacerse un selfie en un espejo y subirlo a sus redes. Una foto que nos deja ver la original funda para el móvil de Sonsoles con la inicial de su nombre.

Ana Boyer, en bikini View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) "¿Qué decir sobre estas vistas?", ha escrito la mujer de Fernando Verdasco junto a esta imagen. Pero sus seguidores, más que comentar el paisaje de su terraza, le han lanzado piropazos a la abogada. "En primer plano hay un pivonazo", "Guapa", "bella"... son solo algunos de los comentarios.

Kike Calleja, los detalles de su boda View this post on Instagram A post shared by Kike Calleja (@kikecalleja) Falta muy poco para que el reportero de 'Sálvame' y su novia, Raquel Abad, se den el 'Sí, quiero' y lo celebraran en plena sierra madrileña y con un menú elaborado por los hermanos Sandoval. "Día estupendo en el Jaral de la Mira. Un lugar que será el comienzo de un gran sueño", ha escrito Kike junto a esta preciosa foto.

Helena Tablada, ¡Felices 41! View this post on Instagram A post shared by Hell 🐾. Elena Tablada (@hellentablada) La diseñadora de joyas cumplió 41 años el pasado 31 de enero. A pesar de la cifra, a Helena el tiempo se le ha pasado volando. "Y así, rápido pero intenso, con golpes y con caricias, llegó un día que abrí los ojos y había vivido 41 años... ¡41 años y unas ganas locas de seguir bailándome la vida!", comenta.

