¡Felicidades Palito! View this post on Instagram A post shared by Palito (@palitodominguin) La sobrina de Miguel Bosé nos conquistó a todos con su naturalidad en 'Supervivientes' y el día de su cumpleaños lo ha vuelto a hacer al compartir este precioso post en el que desvela cómo va a celebrar sus 26 vueltas al sol. "Para mi cumplir años es un regalo, un regalo que se me ha otorgado y a otros no. En mi cumpleaños, celebro la vida, y la celebro de la manera que más me gusta, siguiendo viviéndola, en casita, haciendo manualidades, comiendo gofres, con Harry, con mi familia, hoy no hago algo diferente solo por apariencias que no voy a disfrutar", describe Palito, que ya ha recibido las felicitaciones de Marta de Lola, Lara Sajen y Marta López.

Toni Acosta estrena look View this post on Instagram A post shared by Toni Acosta (@acostatoni) La actriz afirma que su vida son "corte de pelo", pero lo que nunca cambiará son sus rizos. "Qué vivan los rizos", comenta junto a la imagen.

¿Quién baila mejor Maestro Joao o Spiderman? View this post on Instagram A post shared by Maestro Joao (@maestro_joao) Se acerca San Valentín y parece que Maestro Joao ya tiene pareja, por lo menos de baile. El vidente ha subido este original vídeo dándolo todo junto a un Spiderman 'virutal'.

Lola Índigo, fan de Britney Spears View this post on Instagram A post shared by lola indigo (@lolaindigo) La cantante y bailarina ha compartido varias imágenes de su viaje a Los Ángeles, con parada en el Paseo de la Fama para hacerse una foto junto a las estrella de Britney Spears. Y es que no cabe duda de que Britney está entre las influencias musicales de la cantante española.

Macarena Gómez presume de mascotas View this post on Instagram A post shared by Macarena Gómez (@macarenagomezofficial) A la actriz le encanta los animales y tal y como ella misma ha confesado en sus ratos libres es granjera y monta a caballo. Además de perros, cerdos y una símpática alpaca -que le regaló su marido-, Macarena también tiene burros. "Quito y Bondadosa me echaban de menos", ha escrito junto a esta imagen con sus animalitos.

Laura Sánchez se apunta al entrenamiento de moda View this post on Instagram A post shared by laurasanchezofi (@laurasanchezofi) Paula Echevarría, Raquel Sánchez y ahora... Laura Sánchez. La modelo y empresaria ha sido otra de las famosas que se ha sumado al 'ballet fit', un entrenamiento que mezcla pasos de ballet con fitness. "Qué manera de engancharme! Acabo reventada, os lo juro, pero qué bien!", comenta junto a varios vídeos.



