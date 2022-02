Claudia, hija de Raquel Revuelta, recuerda a su padre View this post on Instagram A post shared by Claudia Ula (@claudiaula) La joven ha compartido una emotiva publicación con varias instantáneas en las que aparece con su padre, fallecido hace dos años. "Todos los días recuerdo cosas bonitas que hacía contigo", ha confesando dejando claro que nunca le olvida.

Carlos del Amor y su 'incidente' en los Goya View this post on Instagram A post shared by Carlos del Amor (@cdelamor_) El periodista se ha convertido en 'viral' después de compartir una instantánea en la que muestra el problema que tuvo con el cable de su micrófono. Un lío del que consiguió salir gracias a la ayuda de Penélope Cruz.

Sonsoles Ónega presume de su amor por César Vidal View this post on Instagram A post shared by Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) La presentadora ha compartido una instantánea en la que aparece sonriendo tirada en el césped. Aunque no se le vea, lo cierto es que en ella ha etiquetado a César Vidal, y es que parece que él es el motivo de su sonrisa.

Marta López Álamo celebra su 25 cumpleaños View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La 'influencer' está de celebración. La joven ha anunciando que cumple 25 años y ha querido festejarlo dando las gracias a todas las personas que se han acordado de ella en este día tan especial.

Violeta Mangriñán presume de 'tripita' en las Maldivas View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La 'influencer' ha compartido unas instantáneas en las que muestra lo mucho que ha disfrutado en las Maldivas. Unas imágenes donde se empieza a notar su 'tripita' aunque ha confesado que no sabe si está preparada para subir aquellas en las que más se nota lo mucho que le ha crecido.

Laura Matamoros, ¿por qué le da biberón a su pequeño? Instagram La hermana de Diego Matamoros ha confesado que ha decidido darle biberón porque ya lo hizo con Martín y le fue muy bien. Además, ha reconocido que para ella no es fácil psicológicamente hablando darle el pecho.

David Bisbal felicita a su hija View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ha compartido una bonita instantánea en la que aparece junto a su hija para felicitarle por su 12 cumpleaños.

