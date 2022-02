Sara Carbonero y su viaje pendiente a México View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) La periodista disfruta de unos días de relax (y trabajo) en México junto a su 'comadre', Isabel Jiménez. Cuidando al máximo cada detalle de su look, junto a esta imagen comenta: "#mimetizada #viajespendientes #Méxicolindo #parar". Sara también ha compartido una reflexión del escritor mexicano Juan Rulfo:"Nos salvamos juntos o nos hundimos separados".

Isabel Jiménez, su compañera de aventuras View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) Mientas que Sara opta por 'mimetizarse' con el entorno jugando con los colores de su vestido y las plantas; su compañera de aventuras, Isabel Jiménez, se decantó por un look más playero: con top de punto y shorts vaqueros.

Jesús Olmedo y su 'look' desconcertante View this post on Instagram A post shared by Jesus Olmedo (@jesusolmedo007) "Rubio: de mi última peli. Canas: de mis casi 50 palos. Una mezcla un tanto... desconcertante ", comenta el actor junto a esta instantánea que ha subido a sus redes. Y nosotros damos un paso más y lo comparaos con el recordado Tino Casal.

Sara Sálamo y esos pequeños pero valiosos instantes View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz, pareja del futbolista Isco Alarcón, ha compartido una bonita reflexión en la que destaca el valor de los momentos en familia. "Últimamente aprecio mucho instantes como este. Qué valioso el amor. Quererse. No hace falta estar de acuerdo en todo, ni querer siempre lo mismo. Hace falta respeto, empatía y amarse bien", comenta junto a la imagen.

Makoke felicita a sus paisanos View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Este 28 de febrero es el Día de Andalucía y la exmujer de Kiko Matamoros, malagueña de nacimiento, ha querido felicitar a sus paisanos con esta foto en la que aparece vestida de flamenca junto a su hija, Anita Matamoros."Viva Andalucía, viva su gente... felicidades paisanos, orgullosa de mi tierra", escribe.

Jorge González, orgulloso de su nuevo disco View this post on Instagram A post shared by Jorge González (@jorgegonzalezoficial) El cantante, ganador de la octava edición de 'Tu cara me suena' publica nuevo disco el 4 de marzo, 'Íntimo'. Un EP compuesto por 4 canciones inéditas que estará disponible en plataformas digitales.

Nicolás Coronado y su declaración de amor View this post on Instagram A post shared by Nicolas Coronado (@nicolas_coronado) "La belleza está el los ojos del que observa , la belleza está en ti", ha comentado el actor junto a varias imágenes con su pareja, la profesora de yoga Natalia Moreno.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io