El mundo de las influencers está de enhorabuena: Alexandra Pereira está embarazada. La conocida influencer gallega y el empresario Ghassan Fallaha serán papás de su primer hijo el próximo agosto, tal y como ha anunciado ella a través de su cuenta de Instagram. La pareja se suma así la baby-boom que vivimos este 2022. Alexandra, conocida en redes sociales como 'Lovely Pepa', ha subido un tierno vídeo en el que se ve como acude a una eco del bebé y se emociona al escuchar los latidos de su hijo, el momento en el que comunicó la feliz noticia a su marido y a sus familiares o como presume de su incipiente barriguita. "Un mini nosotros llegando a vuestras pantallas en agosto de 2022. Mamá y papá te aman y no pueden esperar para conocerte", ha escrito junto a las preciosas imágenes.

La influencer desvela que está embarazada de tres meses. Ya ha superado el primer trimestre de gestación, uno de los más importantes, y eso ha llamado mucho la atención a sus 2 millones de seguidores. Alexandra comparte contenido a diario y no se explican cómo ha podido ocultar su embarazo todo este tiempo. "He recibo muchas preguntas sobre cómo he disimulado la barriga en mis entrenamientos. Uno, mi barriga está pequeña de momento (especialmente por las mañanas). Dos, la perspectiva lo es todo", ha dicho. De momento, la influencer piensa seguir con su rutina diaria de pilates hasta el final del embarazo, aunque adáptándolo a su nuevo estado. "Si mi doctor y este bebesuri me lo permiten, quiero mantenerme activa hasta el final del embarazo", ha escrito.

Minutos después de publicar la feliz noticia, el post se ha llenado de likes y mensajes de felicitación. "Qué alegría más grande! Enhorabuena chicos! Vais a ser unos súper papis! Qué ganas de verte la tripilla Alex", ha escrito la actriz Paula Echevarría que mantiene una gran amistad con la influncer desde hace años. A ella se han sumado Blanca Suárez, Duceida, Laura Escanes, Pelayo Díaz y mucho más. ¡Enhorabuena pareja!

