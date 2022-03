Alejandra Rubio y su increíble vestidor View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La hija de Terelu Campos se ha mudado a una nueva casa junto a su chico y en ella cuenta con un increíble vestidor en el que puede tener perfectamente ordenada todas sus prendas y complementos. Además, parece contar con una increíble iluminación.

Rosario Flores recuerda a su padre View this post on Instagram A post shared by Rosario Flores (@rosarioficial) Rosario Flores ha querido recordar a su padre en el día de su cumpleaños. La cantante le ha dedicado un emotivo mensaje en el que deja claro que sigue pensando en él cada día y que no deja de echarle de menos ni un instante.

Violeta recibe el mejor regalo de cumpleaños Instagram Una hora antes de que comenzase su cumpleaños, la 'influencer' ha recibido un excelente regalo de su bebé. Un emotivo momento que ha querido compartir con sus seguidores y es que....¡ha sentido por primera vez a su pequeño! Sin duda, una sensación única que ha hecho que se despida de sus 27 años de la mejor forma.

Kiko Rivera recalca que "sigue siendo el mismo" View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Junto al premio que le dieron en 'Radiolé', el Dj ha querido enviar un mensaje dejando claro que él no ha cambiado, sino que ha aprendido a darle a las personas "la misma importancia que le dan".

Ana Boyer y Fernando Verdasco disfrutan del mejor plan View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) Ana Boyer ha compartido una bonita fotografía donde se le puede ver disfrutando de un increíble día de playa junto a su chico, Feliciano López y Sandra Gago, confesando lo bien que se lo han pasado durante la comida que han tenido.

Jesús Vázquez y su increíble viaje View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador ha mostrado lo mucho que está disfrutando de su viaje a La Graciosa, y es que ha reconocido que está enamorado de las vistas espectaculares de este lugar.

