Alejandra Rubio está muy enamorada. La hija de Terelu Campos ha demostrado en varias ocasiones que la relación con su chico, Carlos, va en serio y que, a pesar de la juventud, quiere comenzar a construir una vida junto a él. Así, la pareja ya comparte piso pero ha sorprendido con una nueva noticia: una mudanza. "Sí, estamos viviendo juntos, pero nos mudamos a otra casa", apuntaba la protagonista de la noticia en 'Viva la vida', el programa donde colabora y en el que se ha confesado totalmente.

Actualmente la pareja vivía muy cerca de la casa de Terelu Campos, algo que al parecer no va a cambiar mucho. "Me mudo al lado de casa. Quiero cambiar. Voy a estar cerca de mi madre", explicaba a Emma García ante la curiosidad de todos sus compañeros de plató. Y es que se trata de un nuevo paso importante en la pareja que parece que se afianza a pesar de cumplir algo más de 7 meses de noviazgo a sus 21 años, puesto que la relación comenzó el pasado verano. Un tiempo en el que les ha dado tiempo a mucho.

Carlos dio una sorpresa en directo a Alejandra por San Valentín Mediaset

Tan afianzada y enamorada se ve a la pareja que sus compañeros de plató no han dudado en preguntarles el motivo de esta nueva decisión. Sin tapujos, les han preguntado si un futuro (o presente) embarazo podría estar detrás. Alejandra, visiblemente nerviosa, solo acertaba a reír y negar que ese fuera el motivo apuntando a que simplemente les apetecía cambiar de aires y han decidido mudarse.

Como parte de esta mudanza, la pareja ha tenido que acudir a una tienda de muebles en la que se ha publicado que podría haber ido una gran bronca: "Estoy harta", se ha publicado que dijo Alejandra. "Me hace muchísima gracia esto. Teníamos todo elegido, simplemente fuimos a pedirlo. No tuvimos ninguna bronca", ha apuntillado la colaboradora de 'Viva la vida' quien destacaba que tanto ella como su pareja se habían tomado la publicación a risa: "Lo hemos visto y nos hemos reído. No le hemos dado mayor importancia".

