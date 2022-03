Cristina Porta, ¿un tatuaje por Luca? View this post on Instagram A post shared by Cristina Porta Acosta (@cristiporta) La periodista ha mostrado los tatuajes que se ha hecho. Uno de ellos ha llamado especialmente la atención ya que parece hacer una clara referencia al italiano, lo que implica que su relación sigue tan fuerte como siempre.

Rocío Flores 'la lía' en casa de Gloria Camila Instagram La colaboradora ha tenido un divertido despiste, y es que a la hora de tirar la comida se ha equivocado y ha terminado arrojándola donde Gloria Camila guarda los productos de la limpieza.

Cristina Pedroche 'se come' a su marido View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora ha subido una divertida fotografía en la que aparece dándole un gran lametazo a Dabiz Muñoz. "Lo más rico para mí es él", ha confesado.

Anabel Pantoja felicita a su sobrino Instagram Anabel Pantoja ha querido compartir un 'storie' para felicitar públicamente al hijo de Isa Pantoja, que cumple 8 años y al que se siente muy unida.

Alejandra Rubio muestra un nuevo rincón de su casa View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La hija de Terelu Campos ha mostrado lo bonita que le ha quedado la entrada de su nuevo hogar, aunque parece que su chico lo que ha dejado todo un poco por medio.

Laura Matamoros comienza sus clases de baile Instagram La hija de Kiko Matamoros ha confesado estar muy nerviosa por comenzar sus clases de baile. "Soy un poco pato", ha reconocido antes de reunirse con su profesora.

