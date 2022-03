Kiko Matamoros y Marta López, romántica escapada al paraíso

Kiko Matamoros se escapa al paraíso con su chica View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador de 'Sálvame' ha hecho un 'stop' en el camino para escaparse junto a su novia a un lujoso, exótico y romántico destino. Maldivas ha sido el lugar elegido por Kiko Matamoros y Marta López en su último viaje.

María Valverde celebra 35 primaveras View this post on Instagram A post shared by María Valverde (@soylavalverde) La actriz ha compartido una imagen de ella soplando las velas de su cumpleaños. María no puede ser más feliz y estar más agradecida por la vida que ha conseguido tener.

La reflexión de Sara Carbonero View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) La periodista ha compartido varias instantáneas en la que podemos apreciar lo largo que tiene el pelo y su reflexión de fin de semana que habla de las contradicciones de la vida.

Kendall Jenner enseña una de las prendas de su colaboración con Kylie View this post on Instagram A post shared by Kendall (@kendalljenner) Las hermanas se han aliado en la creación de unas piezas exclusivas que salen al mercado el próximo 6 de abril. Una fecha que los amantes de la moda ya han señalado en su calendario.

Rosanna Zannetti presume de su look en los premios ELLE View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) La mujer de David Bisbal ha compartido varias imágenes de su look de infarto en los últimos premios de moda m

