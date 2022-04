Paz Padilla y su hija Anna ¡hechas un cuadro! View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La polifacética Paz Padilla ha querido celebrar el Día Mundial del Arte compartiendo una fotografía en la que ella y su hija Anna Ferrer emulan el cuadro 'Las Mozas asomadas' del pintor sevillano Bartolomé Murillo.

David Bisbal prepara su nuevo 'hit' View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante almeriense está trabajando a tope en Semana Santa para que su próximo tema 'Se nos rompió el amor' sea todo un éxito como todos las canciones que saca a la luz. A pesar de que le hubiese gustado seguir disfrutando de su tierra junto a su familia se ha vuelto a la capital para preparar su nuevo 'hit'.

Sofía Suescun luce tipazo en bikni View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) Aunque ella ha sido de los famosos que no se han escapado esta Semana Santa. La joven ha decidido quedarse en su recién estrenado chalet en el que está disfrutando del buen tiempo de la capital.

Manuela Vellés ansiosa por estrenas 'Culpa' View this post on Instagram A post shared by Manuela Vellés (@manuelavelles) "De esta pinta subía yo las montañas 🏔🙋‍♀️CULPA nace de las ganas de hacer cine, del amor, de la entrega, del compañerismo, de la ilusión. De esta gentecilla que veis en las fotos, que éramos pocos pero parecíamos muchos 🤣.Ya está el tráiler disponible (en mi bio) para que vuestros ojos lo vean.¡Estrenamos en cines el día 6 de Mayo! Y después estará @enfilmin Epa.", ha escrito la actriz junto a estas imágenes.

Shaila Dúrcal recuerda a su padre View this post on Instagram A post shared by Shaila Dúrcal (@shailadurcal) La cantante ha querido tener un especial recuerdo a su progenitor 'Junior' cuando se cumplen 8 años de su fallecimiento.

