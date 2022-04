¿Cómo están viviendo los famosos las vacaciones de Semana Santa?

Alba Díaz elige Cádiz View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Benítez 'El Cordobés' ha elegido Andalucía, su destino favorito en estas fechas. La joven está exprimiendo al máximo estos días en familia.

Una turista en Madrid View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Sara Sálamo, como otros muchos rostros conocidos, ha preferido quedarse en Madrid para disfrutar de los encantos de la capital. Aquí la vemos en un autobús turístico junto a sus pequeños.

En el Caribe View this post on Instagram A post shared by Mónica Pont (@pontmonica) Mónica Pont ha puesto tierra de por medio y se ha escapado al Caribe donde luce cuerpazo en bikini.

Beatriz Espejel elige la playa View this post on Instagram A post shared by BEATRIZ ESPEJEL (@beatrizespejel) La mujer de Koke ha elegido esta Semana Santa una escapadita a la playa para disfrutar de los placeres de la brisa marina.

Nuria Roca repite en Nueva York View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) La presentadora y actriz le ha cogido el gusto a la ciudad de los rascacielos y siempre que puede se escapa a Nueva York para disfrutar de los encantos de la gran ciudad.

Ana Fernández opta por Tenerife View this post on Instagram A post shared by Ana Fernandez 🧚🏼‍♀️ (@anafdz1989) La actriz se ha escapada a Tenerife para disfrutar de sus playas y los encantos que tiene la isla aunque ya se encuentra de camino a su casa en Madrid donde ha dejado a su gran familia perruna.

Carla Barber disfruta de su tierra View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La ex de Diego Matamoros se ha decantado por volar hasta su tierra natal, reencontrarse con su familia y disfrutar de sus dunas de arena en Maspalomas.

Cristina Pedroche View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La presentadora se ha escapado a Nueva York donde disfruta de los placeres culinarios de la gran ciudad. Y es que sus escapas siempre tienen un tinte gastronómico.

Ana Obregón en Roma View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La actriz ha cambiado las playas de Mallorca por los encantos de la ciudad eterna.

Laura Matamoros al sol View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros se ha escapado a la costa del Sol desde donde luce cuerpazo en bañador tan solo unos meses después de haber dado a luz a Benji, su segundo hijo.

Laura Escanes View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) Risto y su mujer se han escapado a la casa que tienen en la montaña, un lugar en el que disfrutan de tiempo en familia.

Iker Casillas al pueblo View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El excapitán del Real Madrid se ha escapado a Navalacruz, su pueblo donde disfruta de los placeres culinarios y del tiempo con amigos y familia.

Rosanna Zanetti, a Almería View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) La modelo se ha escapado a la tierra de su marido David Bisbal. Y es que siempre que puede la joven y su familia viajan a Almería.

Sara Carbonero disfruta de su pueblo View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Con un look de lo más casual, Sara Carbonero pasea por las calles de su querido pueblo, Corral de Almaguer en Toledo.

Maxi Iglesias View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) El actor ha viajado hasta Mexico desde donde ha compartido unas imágenes que nos quitan hasta el hipo.

