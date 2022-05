1 Máximo Huerta celebra su último premio literario View this post on Instagram A post shared by MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta) "Gracias, gracias y gracias! Estoy muy feliz. “Adiós, pequeño” ha ganado el Premio Fernando Lara de Novela 2022. La noche de anoche en Sevilla, en los Reales Alcázares, la recordaré con detalle toda mi vida. Todavía tengo el nudo en el pecho de la emoción. El día 15 de junio en librerías. Y soy vuestro.Pd.: tengo muchas cosas que contaros. Pero en este momento me subo a un avión y quiero llegar a casa y abrazar a mi madre.", escribe el escritor junto a una ráfaga de imágenes.

2 Lucía presume de embarazo View this post on Instagram A post shared by Lucía Sánchez Rodríguez (@luciasar94) La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' comparte una imagen en la que la podemos ver luciendo embarazo en la playa. Lucía, embarazada de 15 semanas, está feliz con su nuevo estado.

3 Sebastián Yantra se lo pasa en grande View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) El cantante colombiano comparte una imagen en la que aparece pasándoselo en grande en la nieve y parece ser su instantánea elegida para cambiar la foto de perfil de whatsapp.

4 Antonela presume de marido View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) La joven argentina ha compartido varias imágenes vestida de lo más elegante junto a su marido en la capital francesa donde ahora residen.

5 Rosanna Zanetti, una sirena moderna View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) La mujer de David Bisbal ha compartido una imagen en la que aparece como una sirenita moderna con un top de crochet.

