1 Tamara Falcó e Íñigo Onieva de concierto Instagram La pareja ha pasado una noche increíble en el concierto de Camilo. Tamara e Íñigo, junto a otros amigos, se fotografiaban con el cantante.

2 Maria Pombo Vs las medusas Instagram La joven está pasando, junto a su familia, unos días maravillosos en Formentera pero no todo es oro lo que reluce. La influencer es muy natural y ha querido compartir con sus seguidores el problema que ha tenido mientras se daba un chapuzón. Las medusas la atacaban y parece que le están molestando bastante las picaduras.

3 Vicky Martín Berrocal y su constacia View this post on Instagram A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) "Si se os está haciendo cuesta arriba el proceso de pérdida de peso, os mando desde aquí todo mi apoyo y ánimo para que no lo dejéis", escribía la andaluza. Parece que ella entiende bastante del tema, por lo que deducimos que sigue sus dietas estrictamente.

4 Nadal y Yatra presumen de buen rollo View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) El tenista está disfrutando de unos días de relax y son muchos los rostros conocidos que se han pasado por la isla para marcarse alguna que otra fiesta de verano con el deportista. Este último ha sido el cantante colombiano.

5 Britney Spears, al desnudo View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La artista se encuentra con su chico en Londres y allí también están pasando unos calores del infierno. La princesa del pop no ha dudado en posar para todos sus seguidores con unas posturas muy sensuales para combatir la ola de calor.

6 Este es el elenco de la nueva temporada de 'LQSA' View this post on Instagram A post shared by Eva Isanta (@evaisanta) "Este portal ya es oficial #lqsa13 Bienvenidos a Contubernio 49!!", escribía la actriz enseñando una foto preciosa de sus compañeros rodando la nueva temporada. ¡Estamos deseando verla!

