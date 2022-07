1 Eugenia Osborne y su tradición más bonita Stories No hay día que la influencer no recuerde a su madre, fallecida en 2004. Desde hace años dio por inaugurada una tradición veraniega: leerse un libro de su madre y así lo ha compartido en sus redes con una imagen de la portada del libro que se leera este año: 'Persuasión' de Jane Austen. "Empezando con la tradición de los veranos. Uno de los libros de mi madre", escribe junto a la foto.

2 Ona Carbonell presume de familia numerosa View this post on Instagram A post shared by Ona Carbonell (@ona_carbonell) La campeona de natación sincronizada fue madre por segunda vez el pasado junio, de un niño Teo. Dos años antes nació su hijo, Kai. Pero ella presume de familia de 6 y es que sus mascostas, Tane y Shima, son parte de la bonita familia que ha formado junto al exgimnasta Pablo Ibáñez.

3 Rosalía con sus ídolos Stories Que sí, que los famosos también tienen ídolos y para muestra la foto que ha subido Rosalía, que a pesar de tener 21 millones de seguidores en Instagram, presume de posado con los hermanos Muñoz, integrantes del grupo 'Estopa'. "Yo con mis 2 ídolos", comenta junto a las instantánea.

4 Jorge Javier está de celebración, ¡felicidades! View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) El presentador cumple 52 años y lo ha celebrado con la mejor de las compañías, La Mari, como ya conoce todo el mundo a la madre de Jorge Javier.

5 Los hijos de Ana Boyer: hermanos y amigos Stories Miguel y Mateo, los hijos de Ana Boyer y Fernando Verdasco, se llevan de maravilla. Solo hay que ver la imagen 'in-love', que su madre ha compartido en su Instagram.

6 Andrea Duro se pone romántica View this post on Instagram A post shared by Andrea Duro 🌵🌵 (@andreaduro) "Qué bueno que apareciste. Feliz aniversario Galanchu, por seguir sumando juntos", ha escrito la actriz en sus redes sociales junto a una romántica foto con Ale Galan, el jugador de padel con el que acaba de celebrar su primer aniversario.

7 Judit Mascó recuerda la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona View this post on Instagram A post shared by Judit Masco (@juditmasco) ¿Recuerdas que hacías el 25 de julio de 1992? Quizá no habías ni nacido. Ese día tuvo lugar la inaguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y son muchos los famosos que han recordado el momento. Como Judit Mascó, que ha recuperado una foto de ese día: "Ya había oscurecido cuando hice el desfile de mi vida y 'jugando en casa', vestida por Enrique Loewe con un vestido con motivos del pintor Joan Miró en el estadio olímpico de Barcelona! La 1a vez q la moda estaba presente en la inauguración de unos Juegos Olímpicos".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io