Marta Riesco 'echa de menos' a Antonio David View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La colaboradora ha compartido su foto más romántica con Antonio David para confesar que lleva tres semanas sin verle y le echa mucho de menos. "Contando las horas para el reencuentro", ha confesado.

Olga Moreno y Marta López, juntas de vacaciones Instagram Olga Moreno y Marta López gozan de una gran amistad. Tanto es así que no han querido perder la oportunidad de pasar parte del verano juntas.

Anabel Pantoja en Cantora View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La colaboradora quiso ir a Cantora para visitar a Isabel Pantoja por su cumpleaños. Un regreso que también aprovechó para sacarse algunas fotografías.

El sorprendente cambio de 'look' de Víctor Elías Instagram Ana Guerra ha compartido el gran cambio de 'look' al que se ha sometido su chico, y es que parece que ha optado por ponerse el pelo rubio platino. "Qué rollazo tienes", le ha indicado su chica.

Rocío Flores disfruta del "presente" View this post on Instagram A post shared by Rocio Flores (@rotrece) La hija de Antonio David Flores ha compartido una instantánea desde Benalmádena en la que muestra cómo está intentando disfrutar del presente sin pensar en nada más.

Jaime Cantizano disfruta de sus vacaciones Instagram El presentador ha compartido una instantánea en la que se le puede ver tomándose un cóctel para brindar por agosto mientras disfruta de un tiempo de descanso.

Rosa López, feliz en Asturias View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante ha confesado que ya ha conseguido recargar pilas para continuar con su gira.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io