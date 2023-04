Antonio David Flores cumple años en mitad de la polémica por su ruptura con Marta Riesco. El ex colaborador televisivo es una de las caras más conocidas de la prensa rosa. Su fama llegó cuando conoció a Rocío Carrasco (1977) en 1994. Ese verano un amigo en común los presentó en una playa de Chipiona y no tardaron en comenzar una relación sentimental. El flechazo fue tal que tan solo un año después se dieron el 'sí quiero' en la Dehesa Yerbabuena, en Castilblanco de los Arroyos, siendo ambos muy jóvenes (20 y 18 años).

Entonces vivían en Argentona, donde él había sido trasladado como Guardia Civil, profesión que perdió dos años después al ser condenado por malversación de caudales públicos. Durante ese tiempo, la pareja dio la bienvenida a su primogénita, Rocío Flores (1996), y dos años después nació el segundo hijo de la pareja, David Flores (1998).

Pero el matrimonio de la hija de 'la más grande' y el ex Guardia Civil no tardó en hacer aguas, y en 1999 decidieron divorciarse. Desde ese momento la ex pareja inició una guerra judicial que empezó por la custodia de sus hijos y que todavía perdura. Y es que en 2003 Antonio David consiguió la custodia compartida después de una larga pelea.

Fue durante esos años cuando el ex Guardia Civil conoció a la sevillana Olga Moreno, con quien inició una relación en 2001. La pareja se casó siete años después y en 2013 nació su hija en común, Lola Flores. En octubre de 2021, se confirmó la separación de la pareja tras más de 21 años de relación.

En ese tiempo Antonio David fue denunciado en varias ocasiones por su ex mujer, que lo acusó de maltrato físico y psicológico, así como por un delito de secuestro y alienación parental. En 2013 su hija, Rocío Flores, decidió irse a vivir con su padre debido a la mala relación con su madre.



Al mismo tiempo, el ex Guardia Civil se convirtió en una figura asidua en los platós de televisión, donde sus presencias se han caracterizado por las críticas hacia su ex mujer, que permaneció callada hasta 2021, cuando se estrenó el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que acusa a Antonio David de haberla maltratado durante años tanto física como psicológicamente. Así, tras la emisión del documental la vida del ex marido de Rocío cambió radicalmemte: fue cesado por Mediaset y vetado por algunos medios de comunicación.

Más allá de la polémica con Rocío Carrasco, su vida sentimental también ha sufrido un giro de 180º. De vivir feliz junto a Olga Moreno, ganadora de 'Supervivientes 2021' y su mayor apoyo en los momentos más duros de su vida, el ex colaborador televisivo y la sevillana se separaron en octubre de 2021 y él inició una relación con Marta Riesco, que también ha teminado. La periodista anunció el 20 de abril, a través de sus redes sociales, que su relación con Antonio David Flores había llegado a su fin y apuntaba directamente a Rocío Flores como la culpable de la ruptura.