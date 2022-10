"Tengo una deuda eterna con todo el inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes, de mis compañeros, personas que no conozco que me han regalado sus oraciones. Hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido", decía Ana Rosa Quintana este lunes 10 de octubre en su llegada a la televisión. La presentadora ha vuelto llena de energía tras pasar 11 meses ausente con 16 sesiones de quimio, 15 de radio y dos intervenciones. Ha sido una lucha constante y no era capaz de agradecer todo el cariño recibido. Ella misma reconocía estar muy nerviosa en este estreno y rostros conocidos como Nuria Roca ha aprovechado sus redes para darle la bienvenida a la que es su casa.