Si pensabas que alguna de tus fiestas había acabado mal por haber bebido demasiado, eso es porque no has estado en una de un famoso de talla mundial, porque además de correr el alcohol -y muchas otras cosas-, te puede pasar como en la última que organizó Justin Bieber: que seas víctima de un tiroteo. El cantante quiso organizar en la noche del sábado al domingo una fiesta en el Pacific Design Center, en West Hollywood (Los Angeles), con motivo de la celebración al día siguiente de la final de la Super Bowl. Por supuesto, mogollón de famosos desfilaron por allí, pero nadie se esperaba lo que iba a pasar alrededor de las 3 de la mañana.

Leonardo DiCaprio, Kendall Jenner, Khloe Kardashian o la propia mujer de Justin -la modelo Hailey Bieber- estuvieron pasándoselo divinamente hasta que el rapero Kodak Black, fuera del local charlando con los también raperos Gunna y Lil Baby, tuvo un altercado con un desconocido. La cosa se puso bastante fea en cuestión de segundos, hubo forcejeo y las pistolas nos tardaron en aparecer: 10 disparos llenaron el aire, y 4 personas resultaron heridas, una de ellas el propio Kodak -de 24 años-, que más tarde tuvieron que ser atendidas en el hospital (que, casualmente y por fortuna, se encontraba bajando la calle).

Por cierto, el artista no ha perdido el tiempo: tan sólo unas horas después de conocerse la noticia, publicaba en Instagram el estreno de su nuevo trabajo. ¡Menudo 'timing'!

Según un comunicado del departamento de policía de LA, "la investigación preliminar reveló que hubo un altercado físico entre varias personas en el lugar. Los disparos fueron realizados por un sospechoso desconocido, quien luego huyó hacia el sur del lugar". "Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondieron y transportaron a dos víctimas a hospitales locales con lesiones que no ponen en peligro la vida. Los oficiales descubrieron que había dos víctimas adicionales que se trasladaron por su cuenta a hospitales locales, lo que elevó el total de disparos a cuatro. Las cuatro víctimas se encuentran en condición estable", añadieron.

Este no es el primer escándalo que envuelve a Justin: el cantante ya tiene cargos por robo, posesión de armas y fue imputado por supuesta agresión sexual. En el caso de Kodak, lo suyo da para libro: en 2015 se le aplicaron cargos por agresión, robo, secuestro de un menor y posesión de cannabis. En 2016, añadió a la lista posesión de armas, resistencia a la autoridad y agresión sexual. Acabó entrando en la cárcel, pero poco después fue acusado de violar la condicional. Actualmente, por otros cargos pendientes como mentir en documentos federales y nueva posesión de armas, drogas y violencia, se enfrenta a entre 2 y 7 años de cárcel. Vamos, una joya el amigo de Justin...

