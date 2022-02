Este domingo nos hemos despertado con una sorprendente noticia: Oriana Marzolli se encuentra retenida en el calabozo con uno de sus exnovios. Después de varias horas de confusión, la noticia ha sido desvelada por 'Viva la vida' destacando que la influencer y su ex novio se encontraban en su casa en medio de una discusión cuando llegó la Policía Nacional. Lo único que se descartaba es que este hombre con el que estaba Oriana fuera Iván: "pero Iván tiene más información", aseguraba Suso Álvarez quien confirmaba que la joven tenía el teléfono apagado desde esta noche.

Isabel Rábago ha aportado tras ello más contexto a la situación a través de fuentes policiales consultadas: "Los hechos han ocurrido de madrugada, ha llamado un vecino por los gritos, las dos personas estaban muy alterados, eufóricos, en el interior de la casa, había una bronca tremenda. Ahora se está viendo cuál será la postura que tomará Oriana a la hora de denunciar porque ha habido un intercambio de actitudes agresivas entre los dos".



Mediaset

Finalmente, ha sido Juan Luis Galliacho quien ha confirmado el nombre de la pareja de Oriana: Eugenio Gallego, un conocido empresario. Actualmente, ambos se encuentran en calabozos en Tetuán, a la vista de que ella no ha querido poner denuncia, los agentes han actuado de oficio y han levantado atestado por violencia de género a los dos "tanto a él como a ella, hay contusiones en los dos y ataque de ansiedad". Todo indica que esta noche o mañana pasarán a los juzgados.

Actualmente, la ex pareja está detenida y podrá pasar a disposición judicial en las próximas horas. Aunque todavía no se conocen más detalles acerca del altercado, qué lo pudo provocar ni de los pasos que dará la influencer.



Oriana no ha sido muy afortunada en su currículum amoroso. Después de varias idas y venidas con Iván González, la joven rompía definitivamente su relación el pasado mes de septiembre después de haberle pillado tonteando con otra mujer a sus espaldas a través de la red social Instagram. Tras esta relación, la exsuperviviente habría comenzado a salir con un empresario anónimo amigo de Cristiano Ronaldo de quien habló el pasado mes de noviembre asegurando que "esta persona es por la que más he sentido" a pesar de las infidelidades que había habido: "había algo especial, una química...". Parece que este empresario es, precisamente, Eugenio Gallego.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io